Cô gái thị trấn Vân Du giành suất Olympic làm nức lòng bắn súng Công an Nhân dân

“Chúng tôi thật xúc động khi biết được thông tin em Thu Vinh giành được suất chính thức cho bắn súng Việt Nam tới đấu trường Olympic Paris (Pháp) 2024. Quả thật bất ngờ. Bắn súng của thể thao Công an Nhân dân rất trân trọng thành tích này”, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an Nhân dân (Bộ Công an) – thượng tá Nguyễn Xuân Hải đã trao đổi.

Với những người làm về chuyên môn, Thu Vinh là một xạ thủ có triển vọng. Vì thế, khi được sự rèn rũa của những người thầy cùng sự quyết tâm ở xạ thủ, Thu Vinh được dự liệu chắc chắn sẽ có thành công và vấn đề chỉ nằm ở thời gian.

Các HLV của bắn súng Công an Nhân dân vẫn nhớ lần đi tìm VĐV năng khiếu cách đây 6 năm (năm 2017) và thấy được cô gái có gương mặt khả ái này. Với cách đánh giá tinh nhạy của người làm nghề, các HLV bắn súng của Công an Nhân dân thấy triển vọng phát triển ở Thu Vinh và mời về tập luyện. Những ngày đầu, như bao VĐV năng khiếu, tất cả phải làm quen từ kĩ thuật cơ bản nhất rồi mới được cầm cây súng trên tay. Từng động tác nâng súng, các tư thế kĩ thuật đứng bắn đều được rèn kĩ lưỡng tỉ mỉ cho VĐV trẻ. Nếu ai không nhẫn nại và ý chí, hầu hết người ấy sẽ sớm dừng lại hoặc tìm môn thể thao khác thay đổi. Nhưng với Thu Vinh, sự nhẫn nại là có và nữ xạ thủ trẻ từng bước tập luyện để phát triển khả năng tốt nhất của mình.

Tính về hành trình lịch sử, sau 15 năm, bắn súng Công an Nhân dân mới có xạ thủ có suất Olympic. Lần gần nhất trước Thu Vinh, xạ thủ của thể thao Công an Nhân dân có tấm vé này là VĐV nổi danh Nguyễn Mạnh Tường (dự Olympic Bắc Kinh 2008). Thật hữu duyên, xạ thủ Nguyễn Mạnh Tường sở trường trong nội dung 10m và 50m súng ngắn hơi. Trịnh Thu Vinh đang thi đấu ở những nội dung trên như bậc đàn chú. Tính về hành trình lịch sử của đội tuyển bắn súng Việt Nam, sau 7 năm, chúng ta có thêm xạ thủ giành suất chính thức dự Olympic. Tại Olympic Rio de Janeiro (Brazil) 2016, bắn súng Việt Nam có hai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường giành được suất chính thức tham gia thi đấu. Tới Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020, bắn súng Việt Nam có một suất tham dự tuy nhiên đây là suất đặc cách mời. Vì thế, về thời gian, từ sau năm 2016 tới bây giờ, đội tuyển bắn súng Việt Nam mới có suất chính thức hướng tới đấu trường Olympic danh giá.

Chia sẻ của ban huấn luyện đội bắn súng Công an Nhân dân, Thu Vinh là người quê gốc ở thị trấn Vân Du huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Gia đình không có ai truyền thống thể thao thế nhưng cô gái nhỏ nhắn này lại có một sự đam mê đáng kể với bắn súng thể thao nên đã được gia đình đồng ý cho tập luyện.

Không phải xạ thủ nào khi xuất hiện cũng là một tài năng thiên bẩm xuất chúng. Để thành công trong thi đấu của bắn súng thể thao nói riêng, VĐV cần khổ luyện. Trịnh Thu Vinh không ngoại lệ. Qua quãng thời gian tập luyện, thi đấu (lúc này được khoảng 6 năm), Thu Vinh dần trưởng thành và tích lũy thêm kinh nghiệm khẳng định dần ở chuyên môn. Trong hành trình ấy, xạ thủ cần sự dìu dắt, huấn luyện chuyên môn sát sao nhất và khi được lên đội tuyển quốc gia nữ tuyển thủ này đã được cựu HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung huấn luyện, bây giờ có HLV Trần Quốc Cường, chuyên gia Park Chung-gun tham gia huấn luyện. HLV Trần Quốc Cường sau khi nghỉ thi đấu đã tham gia ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam, được giao nhiệm vụ huấn luyện nội dung súng ngắn nữ và tham gia huấn luyện Thu Vinh thuộc tổ nội dung này.

Năm 2022 được xem là năm thăng hoa của Trịnh Thu Vinh. Ở tuổi 22, cô đã lần đầu được dự SEA Games 31 và giành 1 HCĐ cá nhân, 1 HCB đồng đội trong cùng nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Tới Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, Trịnh Thu Vinh đóng góp công sức giành 2 tấm HCV quan trọng cho bắn súng Công an Nhân dân tại giải ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, 10m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp nam-nữ. Sau đó, ở giải bắn súng vô địch châu Á 2022, Trịnh Thu Vinh xuất sắc giành 1 HCV cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ, 1 HCV bài bắn 10m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp nam-nữ và 1 HCV đồng đội súng ngắn 25m nữ.

Bây giờ, Trịnh Thu Vinh thi đấu giải bắn súng vô địch thế giới 2023 rồi lọt vào chung kết bài bắn 10m súng ngắn cá nhân nữ, xếp hạng 5 chung cuộc, qua đó giành được suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 cho thể thao Việt Nam.