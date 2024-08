CLB Long An gửi văn bản xin đá Giải hạng Nhất 2024-2025, sẽ có đơn vị chủ quản mới

Sáng 29-8, ông Võ Thành Nhiệm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Long An đã gửi văn bản đến Công ty Cổ phần Bóng đá Việt Nam (VPF), về việc CLB Long An xin xác nhận tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa 2024-2025.

Bóng đá ĐBSCL hy vọng đảm bảo đủ hai đại diện là Đồng Tháp và Long An ở mùa giải tới

Công ty CP Phát triển Bóng đá Long An là đơn vị được Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Long An giao việc quản lý, vận hành và đại diện hợp pháp về mặt pháp lý cho CLB Long An từ mùa giải 2016 đến ngày 1-9-2024.

Trong công văn được ông Võ Thành Nhiệm gửi đến VPF có đoạn: Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Long An kính gửi công văn này đến Ban lãnh đạo Công ty VPF về việc xác nhận lại CLB Long An xin tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa 2024-2025.

Đồng thời, Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Long An xin rút lại công văn số 12/2024/CV-NS/BĐLA ký ngày 19-8, về việc xác nhận với Công ty VPF không đăng ký CLB Long An tham dự mùa giải 2024-2025.

Lý do được đưa ra bởi Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Long An đã có văn bản trao trả CLB Long An về cho tỉnh Long An và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Long An quản lý. Bên cạnh đang trong thời gian chờ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Long An hoàn thiện hồ sơ quản lý để chuyển giao cho doanh nghiệp mới tiếp nhận CLB Long An để có thể tham dự mùa giải tới.

Trước đó một ngày, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Long An thông tin, lãnh đạo tỉnh đã thống nhất với các phương án tài trợ về mặt tài chính lẫn hỗ trợ về nhân sự từ một số đơn vị. Bên cạnh đó, phía địa phương còn vận động thêm một số doanh nghiệp khác chung tay hỗ trợ về tài chính để CLB Long An được tiếp tục tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp.

Trước đó, Đồng Nai cũng đến giờ chót mới xác định tham dự giải hạng Nhất 2024-2025

Từ đây, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Long An yêu cầu Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Long An rút lại công văn xác nhận không đăng ký CLB Long An thi đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa 2024-2025 đã gửi Công ty VPF vào hôm 19-8, và thay bằng công văn xác nhận xin tiếp tục tham dự.

Tuy nhiên, quyết định có hay không cho phép CLB Long An tham dự mùa giải 2024-2025 sẽ thuộc về thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Nếu CLB Long An được chấp nhận thì Giải hạng Nhất quốc gia sẽ có 11 CLB tranh tài, còn Cúp quốc gia là 25.

Hiện Công ty VPF quyết định hoãn Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu Giải hạng Nhất quốc gia và Cúp quốc gia 2024-2025 lần thứ 2 (văn bản đã gửi các CLB vào chiều 27-8). Theo tìm hiểu, buổi lễ này sẽ được tổ chức vào ngày 12-9 tới.

HỮU THÀNH