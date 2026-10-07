CLB Công an TPHCM đánh rơi chiến thắng trước Ratchaburi FC

Ở lượt trận đầu tiên tại bảng A giải CLB Đông Nam Á 2026-2027 diễn ra vào tối 7-10 trên sân Dragon Solar Park (Thái Lan), các cầu thủ Công an TPHCM đã đánh rơi chiến thắng trước đội chủ nhà Ratchaburi khi bị gỡ hòa 1-1 vào phút bù giờ.

CLB Công an TPHCM bất phân thắng bại cùng Ratchaburi FC. Ảnh: DUY ANH

Quyết tâm giành chiến thắng trong lần đầu tham dự giải đấu dành cho những nhà vô địch quốc gia khu vực Đông Nam Á, các cầu thủ Công an TPHCM đã nhập cuộc rất nhanh với lối chơi tấn công cởi mở cùng đội chủ nhà.

Tung lực lượng mạnh nhất với các ngoại binh gồm Aldair Ferreira, Jason Cummings, Kevin Yamga và 1 cầu thủ nhập tịch là Olaha Mạnh Đức, Công an TPHCM có nhiều thời điểm thi đấu lấn lướt hơn.

Thi đấu cao nhất trên hàng công của đội khách là Olaha Mạnh Đức, cầu thủ ngoại vốn thâm niên nhất ở làng V-League vừa nhập quốc tịch Việt Nam đã nhiều phen gây vất vả cho hàng phòng ngự Ratchaburi. Phút 45, chân sút này đã tung cú sút xa đưa bóng đi chạm cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Khi hiệp hai bắt đầu được 3 phút, Công an TPHCM đã vỡ òa cảm xúc với bàn thắng mở tỷ số từ pha dứt điểm đẹp mắt của Olaha Mạnh Đức tung lưới khung thành đội chủ nhà.

Olaha Mạnh Đức (7) ghi bàn mở tỷ số cho Công an TPHCM. Ảnh: DUY ANH

Ratchaburi đẩy cao đội hình tấn công sau bàn thua, HLV Srimaka thực hiện những lần thay người nhằm gia tăng sức mạnh lên hàng công, đẩy các cầu thủ khách lùi thấp đội hình tổ chức phòng ngự. Thủ môn Lê Giang đã có trận đấu đầy vất vả trước các tình huống dứt điểm của đối phương.

Phút 66, Lê Giang đã bị đánh bại nhưng may cho đội khách là bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của cầu thủ Ratchaburi sau khi VAR vào cuộc.

Những tưởng 3 điểm nằm trong tay các cầu thủ Công an TPHCM thì vào phút bù giờ (90+2), từ tình huống phối hợp đá phạt góc, Scott Allardice đánh đầu cận thành tung lưới Lê Giang gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

1-1 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

QUỐC CƯỜNG