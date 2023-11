CLB Công an Hà Nội chính thức ra mắt HLV Gong Oh Kyun

Ngày 12-11, CLB ĐKVĐ V-League là Công An Hà Nội đã chính thức công bố tân HLV trưởng của họ là nhà cầm quân người Hàn Quốc, Gong Oh Kyun. Ông Gong sẽ chính thức tiếp nhận chức danh HLV trưởng đội bóng thuộc ngành Công an từ ông Trần Tiến Đại vào đầu tuần tới.