Chương trình V.League - Việc có ích đến với cựu cầu thủ Huỳnh Thanh Phong

Với kết quả hòa 1-1 trên sân Bình Dương vào ngày 1-6, Thanh Hóa thẳng tiến ở ngôi đầu bảng cùng khoảng cách 4 điểm khá an toàn so với đội theo sau là Công an Hà Nội FC. Kết quả khá bất ngờ bởi đã qua 10 vòng đấu, đội bóng xứ Thanh đang là đội duy nhất bất bại khi có 6 trận thắng, 4 hòa.