Chưa cụ thể thông tin Trần Thị Thanh Thúy rời Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Thúy đang là cầu thủ duy nhất của bóng chuyền Việt Nam thi đấu ở nước ngoài lúc này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi ngày 10-11 cùng SGGP, đại diện Công ty TNHH một thành viên thể thao Bình Điền Long An xác nhận: “chúng tôi chưa có thông tin xác nhận về sự việc Thanh Thúy chia tay đội bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tới lúc này, tất cả là thông tin trên mạng xã hội. Chúng tôi chưa được Thanh Thúy trao đổi. Vì lẽ đó, đơn vị không xác nhận trước các thông tin đang xôn xao trên mạng hiện tại”.

Mới đây, đã có thông tin cho biết Trần Thị Thanh Thúy và đội bóng Kuzeyboru (Thổ Nhĩ Kỳ) kết thúc hợp đồng sớm khi cầu thủ của Việt Nam không đáp ứng được chuyên môn theo yêu cầu. Tuy nhiên, bản thân cầu thủ này cũng chưa lên tiếng gì về điều này.

Trước khi tới Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu, Trần Thị Thanh Thúy do đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An quản lý. Cô từng được kết nối để ký hợp đồng thi đấu ở Nhật Bản. Kết thúc hợp đồng tại Nhật Bản trong tháng 4-2024, Thanh Thúy tiếp tục được kết nối để ký hợp đồng với đội bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đó, đơn vị chủ quản VTV Bình Điền Long An cho biết hợp đồng của Thanh Thúy tại Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài 1 mùa bóng (10 tháng) và sẽ kết thúc vào tháng 5-2025.

Thanh Thúy đã lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 9 vừa qua. Tay đập này đã tập luyện và được đội Kuzeyboru đăng ký trong danh sách 14 cầu thủ chính thức dự giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Thanh Thúy đã được ra sân một số trận từ vai trò cầu thủ dự bị. Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ 2024/2025 bắt đầu từ tháng 10-2024 và kết thúc vào tháng 5-2025.

Hiện lúc này, Trần Thị Thanh Thúy là đại diện duy nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam có hợp đồng thi đấu nước ngoài và cô cũng là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam được thi đấu tại bóng chuyền chuyên nghiệp châu Âu. Trong năm ngoái, chúng ta có một số trường hợp cầu thủ như Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đinh Thị Trà Giang đã được thi đấu tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Thái Lan.

MINH CHIẾN