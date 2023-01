Chủ công Vi Thị Như Quỳnh không rời Than Quảng Ninh

Khẳng định rõ ràng trong trao đổi ngày 17-1, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt của đội bóng chuyền nữ Than Quảng Ninh cho biết “chủ công Vi Thị Như Quỳnh vẫn đang là cầu thủ của đội bóng Than Quảng Ninh. Tôi bất ngờ khi có các đồn đoán rằng cầu thủ này đã chia tay đội bóng để tìm nơi mới thi đấu. Điều này là không chính xác và rất dễ làm ảnh hưởng tâm lý chung của toàn đội”.

Với sự khẳng định trên có thể thấy, ít nhất trong năm thi đấu 2023 và tại vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay thì Vi Thị Như Quỳnh vẫn là cầu thủ của Than Quảng Ninh.

Vi Thị Như Quỳnh là tay đập quê gốc Nghệ An và trưởng thành từ bóng chuyền trẻ của Ngân hàng Công thương. Đầu năm 2021, cô đã muốn rời đội bóng cũ để gia nhập đơn vị mới là Than Quảng Ninh và vướng vào tranh chấp tuy nhiên nút thắt đã được cởi sau khi các bên đạt được thỏa thuận và Vi Thị Như Quỳnh về với đội Than Quảng Ninh. Khi đó, mức phí bồi hoàn đào tạo trẻ mà Than Quảng Ninh trả cho Ngân hàng Công thương là hơn 160 triệu đồng.

Thành tích tốt nhất của Vi Thị Như Quỳnh khi thi đấu với đội Than Quảng Ninh chính là vị trí thứ 3 tại giải vô địch quốc gia năm 2021. Năm 2022, một chút tiếc nuối cho cô khi vắng mặt trong danh sách đăng kí chính thức dự SEA Games 31 của đội bóng chuyền nữ Việt Nam dưới thời HLV trưởng Thái Thanh Tùng. Tuy nhiên, sau SEA Games 31, khi ban huấn luyện có sự thay đổi và HLV trưởng là ông Nguyễn Tuấn Kiệt thì Vi Thị Như Quỳnh được tập trung trở lại đội tuyển quốc gia đồng thời có trong thành phần đội tuyển giành hạng 4 Cúp bóng chuyền châu Á 2022 và hạng nhì ASEAN Grand Prix 2022.

Đội Than Quảng Ninh vừa qua chia tay một số cầu thủ, trong đó có trường hợp libero Kim Liên và phụ công Nguyễn Thị Thanh Mai.

Hiện tại, đội bóng chuyền nữ Than Quảng Ninh đã được nghỉ Tết và cầu thủ sẽ hội quân trở lại vào ngày mùng 4 âm lịch (25-1) sau đó sẽ tập luyện tại Bắc Ninh để chuẩn bị cho vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023.