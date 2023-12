Chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ hết hợp đồng ở Nhật Bản và về nước tháng 4-2024

Trần Thị Thanh Thúy sẽ kết thúc hành trình thi đấu tại Nhật Bản trong tháng 4-2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An (đơn vị đang tham gia quản lý đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An) trao đổi cùng SGGP ngày 20-12 cho biết “hợp đồng của Trần Thị Thanh Thúy thi đấu ở Nhật Bản sẽ kết thúc vào tháng 4-2024. Khi hết hợp đồng, Thanh Thúy sẽ về Việt Nam. Đồng thời, Thúy sẽ dự Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền lần thứ 14-2024 trong màu áo đội nữ VTV Bình Điền Long An. Việc thi đấu cho đội nữ VTV Bình Điền Long An không vi phạm về luật bởi lúc đó Thanh Thúy đã kết thúc chương trình thi đấu tại Nhật Bản”.

Cũng theo chia sẻ, Trần Thị Thanh Thúy không tham dự vòng một giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 nhưng gần như chắc chắn cô sẽ được đăng ký để góp mặt ở vòng hai của giải đấu. Lần gần nhất Thanh Thúy thi đấu vô địch quốc gia cùng đội nữ VTV Bình Điền Long An là mùa giải 2022. Khi đó, cô cùng đội bóng của mình đứng hạng ba, giành HCĐ.

Trần Thị Thanh Thúy đã được Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An tạo điều kiện để ký hợp đồng khoác áo thi đấu đội bóng chuyền nữ PFU Blue Cats tại giải bóng chuyền nhà nghề Nhật Bản. Mùa giải 2023-2024 của giải bóng chuyền nhà nghề Nhật Bản sẽ kết thúc đầu tháng 4-2024. Thanh Thúy đã gia nhập đội bóng chuyền trên vào năm 2021.

Trong năm 2023, Trần Thị Thanh Thúy là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu các giải quốc tế từ đầu năm cho tới ASIAD 19. Cô cũng dự SEA Games 32 cùng Đoàn thể thao Việt Nam và giành HCB với bóng chuyền nữ. Trong đầu tháng 12 vừa qua, Thanh Thúy đã thi đấu giải bóng chuyền tại Nhật Bản nên không còn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (đăng ký với tên gọi Sport Center 1) dự Cúp các câu lạc bộ nữ thế giới 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc).

Đại diện Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An cho biết, dự kiến Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9-Bình Điền lần thứ 14-2024 được tổ chức từ ngày 11-5 tới ngày 19-5-2024 tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk.

MINH CHIẾN