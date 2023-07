Chiến thắng đầu tay cho đội đua khách mời quốc tế Thái Lan

Trong bảng tổng sắp sau 4 chặng, dù tay đua đang đứng đầu Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời) chỉ có khoảng cách khiêm tốn 6 giây so với người thứ hai Lâm Thị Thuỳ Dương, nhưng thế trận và cách chạy hiện tại của An Giang, khả năng cô gái TPHCM Vinama lật đổ chiếc Áo vàng của cô gái miền Tây là rất khó.

Chính vì thế, mọi sự chú ý sẽ dồn vào cuộc chiến Áo xanh giữa tay đua Trần Thị Thuỳ Trang (Tập đoàn Lộc Trời) đang có khoảng cách 3 điểm so với Bùi Thị Quỳnh (Biwase Bình Dương). Bên cạnh đó, sự tranh chấp vị trí nhất đồng đội cũng không kém phần hấp dẫn khi TPHCM Vinama đang có cùng thời gian nhưng có chỉ số phụ tổng hạng hơn 28 hạng so với đội thứ hai Tập đoàn Lộc Trời và 68 hạng với đội thứ ba Biwase Bình Dương.

Nhằm bảo vệ Áo vàng cho Nguyễn Thị Thi cũng như giữ điểm Áo xanh cho Trần Thị Thuỳ Trang, các cô gái Tập đoàn Lộc Trời đã chủ động trong chiến thuật của mình là thả một tốp các tay đua có thành tích thấp không thể tranh chấp thoát đi nhằm phá điểm thưởng, giây thưởng ở 2 Sprint của chặng.

Tuy nhiên, Biwase Bình Dương muốn đánh Áo xanh đã đưa đoàn đông về tranh tốc độ ở Sprint 2 để tạo điều kiện cho Bùi Thị Quỳnh tranh chấp. Dù Nguyễn Thị Thu Mai về nhất Sprint 2, nhưng Bùi Thị Quỳnh về nhì và Trần Thị Thuỳ Trang về ba cũng giúp tay đua Biwase Bình Dương thu ngắn cách biệt được 1 điểm xuống còn 2 điểm so với Trần Thị Thuỳ Trang.

Trong giai đoạn cuối của chặng đua, Tập đoàn Lộc Trời quyết định thả tiếp 6 tay đua thoát đi trong tốp đầu. Tận dụng cơ hội này, tay đua Kuson Rungnapha (Thái Lan) tung nước rút đánh bại Hồ Ngọc Lan Phương (Vĩnh Long), Thị Bách (Gạch Phân bón Con Voi Bình Dương) về nhất chặng. Do chỉ mang đội hình 2 sang dự giải và thành tích hiện có không thể tranh chấp các danh hiệu danh giá chung cuộc, việc Kuson Rungnapha về nhất chặng được xem là kết quả thành công cho đội đua Thái Lan.

Mọi sự hấp dẫn đều tập trung vào cuộc so tài tốc độ ở nhóm thứ 2 khi các tay đua của Tập đoàn Lộc Trời, TPHCM Vinama, Biwase Bình Dương đều tham gia nhóm nước rút để tranh chấp chiếc Áo xanh và nhất đồng đội.

Tay đua Bùi Thị Quỳnh xuất sắc rút thắng đoàn đông về hạng 7 để nhận 4 điểm thưởng Áo xanh. Tuy nhiên, cô gái của Biwase Bình Dương vẫn chưa lật đổ được Trần Thị Thuỳ Trang ở chiếc Áo xanh do cô gái Tập đoàn Lộc Trời về ngay sau đó ở vị trí thứ 8 nhận 3 điểm thưởng. Với kết quả này, Bùi Thị Quỳnh chỉ mới rút ngắn thêm được 1 điểm thưởng. Do đó, Trần Thị Thuỳ Trang tiếp tục mặc Áo xanh sau 5 chặng với khoảng cách mong manh 1 điểm so với Bùi Thị Quỳnh.

Về hạng 9 chặng, tay đua Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời) vẫn giữ Áo vàng sau 5 chặng. Tay đua Lâm Thị Thuỳ Dương (TPHCM Vinama) giữ chiếc Áo trắng. Ở giải đồng đội, TPHCM Vinama có cùng thời gian nhưng hơn chỉ số phụ tổng hạng vẫn đứng đầu giải đồng đội xếp trên Tập đoàn Lộc Trời và Biwase Bình Dương. Tuy nhiên, đội thứ nhì Tập đoàn Lộc Trời đã rút ngắn khoảng cách tổng hạng với TPHCM Vinama từ 28 hạng xuống còn 19 hạng.

Sáng mai, giải xe đạp nữ An Giang – Cúp Lộc Trời sẽ thi đấu chặng 6 từ Rạch Giá (Kiêm Giang) đi Long Xuyên (An Giang) dài 75 km. Vào buổi chiều, giải tiếp tục chạy chặng 7 vòng quanh thành phố Long Xuyên (20 km).