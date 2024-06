Chiêm Hồng Thái và Trần Thanh Lực lách qua khung cửa hẹp vào vòng chính giải Billiards World Cup Ankara 2024

Chiêm Hồng Thái lọt vào vòng chính

Sau khi 3 cơ thủ: Đoàn Minh Kiệt, Thón Viết Hoàng Minh, Lê Hoàng Kim bị loại ở vòng loại thứ 3, Việt Nam vẫn có 2 cơ thủ Chiêm Hồng Thái và Trần Thanh Lực dự vòng loại thứ 4 vừa kết thúc lúc 1 giờ rạng sáng hôm nay. Bởi Chiêm Hồng Thái đang đứng hạng 23 thế giới và Trần Thanh Lực đứng hạng 27 thế giới – được chọn làm hạt giống vào thẳng.

Vòng loại thứ 4 có 16 cơ thủ vượt qua vòng loại thứ 3 và 20 cơ thủ có thứ hạng cao làm hạt giống vào thẳng. 36 cơ thủ chia thành 12 bảng, mỗi bảng 3 cơ thủ đánh vòng tròn 1 lượt, chọn 12 cơ thủ đầu bảng và 3 cơ thủ nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất lọt vào vòng chính.

Nằm ở bảng D, Chiêm Hồng Thái ra quân không thành công khi thất thủ trước Jang Ja In (Hàn Quốc) 28-40. Do trước đó, Jang Ja In lại thua cơ thủ còn lại trong bảng Ozbas Seymen (Thổ Nhĩ Kỳ) 36-40 khiến cơ hội tranh chấp chiếc vé vẫn còn cho Chiêm Hồng Thái. Bởi ở trận đấu cuối, tay cơ trẻ Việt Nam có chiến thắng với chỉ số phụ tốt, anh vẫn đứng nhất bảng.

Chiêm Hồng Thái đã có trận thắng khó nhọc

Dù dẫn với điểm số 35/32 ở lượt cơ thứ 31, nhưng Chiêm Hồng Thái vẫn làm cho người hâm mộ anh thấp thỏm lo âu. Bởi cơ thủ họ Chiêm không kết thúc trận đấu trong 34 lượt cơ thì dù có thắng cơ thủ Thổ Nhĩ Kỳ đi chăng nữa, anh vẫn bị loại.

Đúng vào thời điểm quyết định, Chiêm Hồng Thái lại bùng nổ đúng series 5 điểm để giành chiến thắng chung cuộc 40-32 trong 31 lượt cơ. Kết quả này giúp Chiêm Hồng Thái có 1 trận thắng, 1 trận thua như hai đối thủ cùng bảng, nhưng anh có chỉ số phụ 1,172 tốt hơn Jang Ja In (1,101) và Ozbas (0,986) nên đứng đầu bảng lọt vào vòng chính.

Tương tự như vậy như người đồng hương Chiêm Hồng Thái, cơ thủ Trần Thanh Lực cũng giành chiếc vé bảng K vào vòng chính một cách khá ngoạn mục.

Ở trận ra quân đầu tiên, Trần Thanh Lực đã thất thủ trước De Bruijn (Hà Lan) với tỷ số 35-40. Trước đó, De Bruijn lại thất thủ trước cơ thủ còn lại trong bảng Soumagne Pierre (Pháp) với tỷ số 33-40 khiến trận đấu cuối, Trần Thanh Lực thắng Soumagne Pierre với chỉ số tốt mới giành vé.

Trần Thanh Lực tiến vào vòng chính

Diễn biến trận đấu khá nghẹt thở khi Trần Thanh Lực cầm bi trắng chạm tới 40 điểm trước, trong khi Soumagne Pierre đánh bi vàng được 37 điểm. Nếu cú đề pa hậu cuối, cơ thủ người Pháp mà ghi được 3 điểm thì Soumagne Pierre sẽ loại Trần Thanh Lực.

May mắn thay, Soumagne Pierre chỉ ghi được 2 điểm ở cú đề pa hậu đã giúp Trần Thanh Lực giành chiến thắng sít sao với tỷ số 40-39. Cùng có 1 trận thắng, 1 trận thua, nhưng Trần Thanh Lực có chỉ số phụ 1,530 tốt hơn De Bruijn (1,480), Soumagne Pierre (1,385) nên đứng đầu bảng.

Như vậy, Trần Thanh Lực và Chiêm Hồng Thái đã giành vé vào vòng chính cùng với cơ thủ Trần Quyết Chiến (hạng 2 thế giới), Bao Phương Vinh (hạng 12 thế giới) được xếp làm hạt giống vào thẳng. 32 cơ thủ sẽ chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 cơ thủ thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 cơ thủ đứng đầu 8 bảng vào vòng loại trực tiếp 1/8.

Theo kết quả bốc thăm, Trần Quyết Chiến nằm ở bảng B cùng với đối thủ nhiều duyên nợ Bury (Pháp) và 2 cơ thủ Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ), Van Etten (Hà Lan). Chiêm Hồng Thái nằm ở bảng D cùng với Blomdahl (Thuỵ Điển), Karakrut (Thổ Nhĩ Kỳ), Cha Myeong Jong (Hàn Quốc). Bao Phương Vinh nằm ở bảng E cùng với người đồng hương Trần Thanh Lực và Eddy Merckx, Salman (Thổ Nhĩ Kỳ).

GIA MẪN