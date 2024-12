CĐV xếp hàng mua vé từ rạng sáng, chờ tuyển Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2024

Cổ động viên xếp hàng để chờ mua vé xem trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Phải đến 8 giờ sáng 27-12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mở cửa bán vé trực tiếp theo dõi trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2024 giữa hai đội tuyển Việt Nam và Singapore. Song ngay từ rạng sáng, dưới cái lạnh buốt giá ở TP Việt Trì, rất đông cổ động viên (CĐV) đã có mặt tại sân Phú Thọ để hy vọng sở hữu được tấm vé vào theo dõi, cổ vũ cho Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội trước ngưỡng cửa tiến vào trận chung kết.

Thậm chí, có những khán giả mang cả ghế xếp, tấm bạt… để trải xuống vỉa hè để nằm chờ Ban tổ chức mở cửa bán vé.

Đông đảo người hâm mộ có mặt tại sân Việt Trì từ sáng sớm.

Anh Ngô Ngọc Kiên (35 tuổi, ngụ TP Việt Trì) có mặt tại sân Phú Thọ từ 6 giờ sáng, nhưng khi đến nơi thì trước mắt anh đã có hàng trăm người đến sớm hơn đứng xếp hàng chờ mua vé. “Cửa vào chung kết của đội tuyển Việt Nam rộng như thế nên vé vốn đã sốt nay càng sốt hơn cũng là chuyện bình thường. Người hâm mộ Phú Thọ yêu và cuồng nhiệt bóng đá, hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ mang đến thêm chiến thắng ở trận lượt về này để không phụ lòng mong đợi của chúng tôi”, anh Ngọc Kiên háo hức.

Càng sát giờ mở cửa bán vé, lượng người đổ về sân Phú Thọ ngày càng lớn hơn, dần xuất hiện tình trạng chen lấn, xô đẩy. Song lực lượng an ninh tại địa phương với kinh nghiệm từng tổ chức nhiều sự kiện thể thao quốc tế, đồng thời có phương án đảm bảo an ninh, an toàn từ trước nên đã hỗ trợ hết công suất cho Ban tổ chức trong việc triển khai bán vé.

Một khán giả lớn tuổi háo hức với tấm vé cầm trên tay.

Vé được bán tại sân Phú Thọ có 3 mức 600.000 đồng, 500.000 đồng và 300.000 đồng, mỗi CĐV được mua tối đa 2 vé. Ban tổ chức mở một cổng bán vé, cứ mỗi đợt sẽ có 10 người tiến hành vào bên trong mua dưới sự giám sát nghiêm ngặt. Những khán giả may mắn thể hiện sự phấn khích khi được cầm trên tay tấm vé thông hành để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam.

Sau hơn 1 tiếng mở bán trực tiếp, toàn bộ số vé đã giao tận tay cho người hâm mộ. Được biết, sân Phú Thọ chỉ được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á cho mở bán 70% vé so với sức chứa của sân (khoảng gần 20.000 người).

Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2024 giữa hai đội tuyển Việt Nam và Singapore diễn ra vào lúc 20 giờ tối 29-12 trên sân Phú Thọ.

Một số hình ảnh người hâm mộ mua vé xem đội tuyển Việt Nam đá trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2024:

Lực lượng an ninh đầy vất vả để dàn xếp cho người hâm mộ vào bên trong sân mua vé.

Cứ một nhóm 10 người được tiến vào bên trong mua vé.

Vé nhanh chóng được người hâm mộ mua hết chỉ trong thời gian ngắn.

HỮU THÀNH