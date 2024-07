Câu chuyện Olympic: Những người “2 trong 1”

Trong những ngày đầu của phong trào Thế vận hội, việc thi đấu ở nhiều môn thể thao không phải là điều bất thường.

Tại Thế vận hội được năm 1904, khi Mỹ đã giành được ít nhất 230 huy chương (Số lượng này mang tính chất tương đối do nhiều VĐV không có quốc tịch không chắc chắn) trong số 280 huy chương được trao trong gần 5 tháng tranh tài như một màn trình diễn phụ cho Hội chợ Thế giới St Louis. Franz Kugler đã trở thành nhà vô địch thế giới khi là người duy nhất giành được huy chương ở ba môn thể thao trong cùng một Thế vận hội (đấu vật, cử tạ và kéo co). Năm 1908, tám vận động viên điền kinh người Mỹ - trong đó có huyền thoại ném búa gốc Ireland Matt McGrath - tham gia cuộc thi kéo co. Rất nhiều sự kiện là “các môn thể thao trình diễn” không chính thức, chẳng hạn như trận bóng chày năm 1912 có sự tham gia của nhiều vận động viên điền kinh Mỹ.

Ở thời hiện đại, việc thi đấu hai môn thể thao trong cùng một mùa hè ít phổ biến hơn đáng kể. Một phân tích của báo Guardian về dữ liệu từ trang thống kê Olympic cho thấy không có vận động viên nào thực hiện nhiệm vụ kép (1môn độc lập và 1 môn hỗn hợp) tại cùng một Thế vận hội Mùa hè kể từ năm 1992.

Nhưng mọi thứ sẽ kết thúc vào thứ Tư, khi nội dung ba môn phối hợp được phép thi đấu trên sông Seine. Lúc đó, nữ cuarơ Taylor Knibb sẽ thi đấu ba môn phối hợp dành cho nữ , bốn ngày sau khi cô về đích thứ 19 trong cuộc thi tính giờ xe đạp đường trường.

Cần phải phân biệt rõ. Các VĐV trong một môn có thể thi đấu nhiều nội dung khác nhau, nhưng câu chuyện ở đây là nói về 2 môn thi đấu riêng biệt và các nội dung thi cũng hoàn toàn khác nhau. VĐV trượt tuyết Ester Ledecka thường được coi là người phụ nữ đầu tiên giành huy chương vàng ở hai môn thể thao tại cùng một Thế vận hội mặc dù hai môn thể thao của cô, trượt tuyết đổ đèo và trượt ván trên tuyết, đều thuộc một liên đoàn thể thao. Về mặt kỹ thuật thì có thể khác nhau, nhưng tính chất thì gần như tương tự.

Ở phía ngược lại. Cũng là ở dưới nước, nhưng cách đây một thế kỷ, Duke Kahanamoku – VĐV bơi lội ở các nội dung tiếp sức và đồng thời là cầu thủ môn bóng nước. Rõ ràng là “hai môn thể thao” khác nhau . Ông Kahanamoku còn được xem là “Vận động viên lướt sóng của thế kỷ”.

Đây chính là trường hợp của Knibb, người thi đấu trong một môn thể thao đa môn (ba môn phối hợp) và một trong những bộ phận cấu thành của nó (xe đạp). Lần cuối (năm 1992) có những người như vậy đó là 2 vận động viên tham gia các nội dung đánh đôi ở môn đấu kiếm và năm môn phối hợp hiện đại. Thế vận hội mùa đông thỉnh thoảng vẫn có vận động viên trượt tuyết băng đồng tham gia hai môn phối hợp hoặc ngược lại. Sheila Taormina là người phụ nữ duy nhất tham gia ba môn thể thao chính thức tại Thế vận hội nhưng ở các kỳ khác nhau, với bơi lội (1996), ba môn phối hợp (2000, 2004) đến năm môn phối hợp hiện đại (2008).

Knibb sẽ là vận động viên đầu tiên thi đấu môn đua xe đạp và ba môn phối hợp trong sự nghiệp của mình. Knibb đã có huy chương ba môn phối hợp, huy chương bạc ở nội dung xe đạp tiếp sức hỗn hợp ở Tokyo 2020. Cô là nhà vô địch thế giới hai lần ở nội dung Ironman 70.3 (bơi 1,9 km, đạp xe 90 km, chạy 21,1 km). Cô cũng đã thi đấu trong Giải vô địch thế giới Ironman.

Một điềm tốt cho Knibb: Các vận động viên chơi nhiều môn cùng lúc lại thường đoạt vinh quang. Vận động viên đấu kiếm 3 cạnh Paul Pesthy đã giành được huy chương duy nhất của mình trong nội dung đồng đội năm môn phối hợp hiện đại vào năm 1964 (huy chương bạc), khi anh cũng xuất hiện lần đầu tiên trong môn đấu kiếm. Một VĐV đấu kiếm 3 cạnh khác, Harold Rayner, đã giành được huy chương đấu kiếm duy nhất vào năm 1920, cùng năm ông cũng thi đấu năm môn phối hợp.

Knibb chưa giành được huy chương vàng. Nhưng vận động viên tham gia càng nhiều sự kiện thì họ càng có nhiều cơ hội.

Các vận động viên Olympic đa môn thể thao đáng chú ý khác

-- Franz Kugler là người duy nhất giành huy chương ở ba môn thể thao (kéo co, cử tạ, đấu vật) tại cùng một Thế vận hội (1904).

- Vận động viên trượt tuyết/ võ sĩ người Mỹ Eddie Eagan vẫn là vận động viên Olympic duy nhất giành huy chương vàng ở cả hai kỳ Thế vận hội khác nhau ở các môn khác nhau: boxing tại Olympic 1920 và trượt tuyết đuổi bắt 4 người ở Olympic mùa Đông 1932.

Eddie Eagan

- Jacob Tullin Thams của Na Uy cũng có sự kết hợp tương tự, giành huy chương vàng nhảy trượt tuyết ở Olympic mùa đông 1924 và huy chương bạc đua thuyền buồm Olympic 1936.

-- Rebecca Romero giành huy chương ở môn chèo thuyền và đua xe đạp năm 2004 và 2008.

-- Pita Taufatofua của Tongo thi đấu taekwondo vào năm 2016 và 2020, xen kẽ là thi đấu trượt tuyết băng đồng ở Olympic mùa đông 2022.

LONG KHANG