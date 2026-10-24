Carrick nối gót Solskjaer: Lịch sử lặp lại ở Man United

Man United một lần nữa đối mặt với tình thế khó khăn sau khi Michael Carrick được bổ nhiệm làm HLV chính thức.

Carrick đang gặp khó tại Man United. Ảnh: THX

Ban đầu, với tư cách HLV tạm quyền của Man United, Michael Carrick đã thành công trong việc mang lại những thay đổi tích cực, nhưng hiện tại ông gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định cho Quỷ đỏ thành Manchester

Tình hình này gợi nhớ đến hành trình của Ole Gunnar Solskjaer. Cựu tiền đạo của Man United cũng có khởi đầu đầy hứa hẹn khi được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền vào tháng 12 năm 2018, nhưng sau đó phong độ của Man United sa sút sau khi Solskjaer được trao hợp đồng chính thức.

Trước đó, Carrick đã có 11 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 trận thua trong 16 trận đấu trên cương vị HLV tạm quyền. Thành tích này đã giúp Man United giành vé tham dự Champions League trước khi Carrick được trao hợp đồng hai năm.

Tuy nhiên, phong độ của Man United đã thay đổi sau khi Carrick được bổ nhiệm làm HLV chính thức. Trong bảy trận đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/2027, Quỷ đỏ chỉ giành được bảy điểm. Họ cũng bị loại khỏi Carabao Cup sau trận thua 2-3 trước Brighton và phải chịu hai thất bại trong ba trận đấu tại Champions League.

Thống kê về Carrick và Solskjaer

So sánh 12 trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV trưởng cho thấy cả hai đều có màn trình diễn tương tự. Carrick và Solskjaer mỗi người chỉ giành được ba chiến thắng, với tỷ lệ thắng là 25%.

Carrick có 4 trận hòa và 5 trận thua. Trong khi đó, Solskjaer có 3 trận hòa và 6 trận thua trong 12 trận đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức.

Xét về hiệu suất ghi bàn của Man United, Carrick nhỉnh hơn một chút với 20 bàn thắng, trong khi đội bóng của Solskjaer chỉ ghi được 12 bàn. Tuy nhiên, cả hai đội bóng của họ đều để thủng lưới 19 bàn, trung bình 1,58 bàn mỗi trận.

Solskjaer từng hồi sinh Man United rồi bị sa thải

Solskjaer được bổ nhiệm làm HLV chính thức vào tháng 3 năm 2019 sau khi dẫn dắt Man United giành được 14 chiến thắng, 2 trận hòa và 3 trận thua trong thời gian làm HLV tạm quyền. Tuy nhiên, Man United chỉ kết thúc mùa giải 2018/19 ở vị trí thứ sáu tại Premier League.

Họ cũng bị loại khỏi Champions League sau khi thua Barcelona với tổng tỷ số 0-4 ở tứ kết. Mặc dù vậy, ban lãnh đạo vẫn tin tưởng vào Solskjaer.

Sự xuất hiện của Bruno Fernandes vào tháng 1 năm 2020 đã giúp Man United cải thiện phong độ. Quỷ đỏ kết thúc mùa giải Premier League 2019/2020 ở vị trí thứ ba và giành vị trí á quân ở mùa giải tiếp theo.

Tuy nhiên, sự hồi sinh của Man United chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Solskjaer cuối cùng bị sa thải vào tháng 11 năm 2021 sau khi dẫn dắt đội bóng giành được 78 chiến thắng, 33 trận hòa và 38 trận thua trong 149 trận đấu trên cương vị HLV chính thức.

PHẠM QUANG