Các trường hợp doping Đại hội thể thao toàn quốc vẫn trong giai đoạn giải trình

Trao đổi mới nhất ngày 26-5, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – ông Trần Đức Phấn cho biết hiện các trường hợp nghi vẫn dính doping của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 còn trong giai đoạn chờ giải trình và mỗi người có quyền giải trình theo đúng với quy định của Tổ chức phòng chống doping thế giới- WADA.

Điều này cũng đồng nghĩa, hiện chưa có quyết nào về hình thức kỷ luật hay án phạt bởi tất cả chỉ được đưa ra khi từng trường hợp được xác định chính thức dương tính doping.

Sau khi Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 khép lại, kết quả từ các mẫu thử được lấy để kiểm tra doping thì có 3 trường hợp VĐV của môn cử tạ nghi vấn dính doping, môn thể hình có nhiều hơn 5 trường hợp VĐV nghi vấn dính doping (có cả nam, nữ). Các trường hợp nghi vấn trên đã có thông báo gởi tới đơn vị chủ quản của VĐV. Theo quy trình, về vấn đề doping, Trung tâm Doping và Y học thể thao Việt Nam là nơi lưu giữ và quản lý thông tin về kết quả xét nghiệm doping theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của Tổ chức phòng, chống doping thế giới.

Theo Thông tư 17/2015/TT-BVHTTDL do Bộ VH-TT-DL ban hành để quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao thì khi tiến hành về đánh giá mức độ vi phạm, ngành thể thao sẽ thành lập Hội đồng miễn trừ do điều trị nếu trường hợp VĐV có hồ sơ bệnh án đang cần phải sử dụng chất bị cấm hoặc phương pháp bị cấm được xin hưởng Miễn trừ do điều trị theo Tiêu chuẩn quốc tế về miễn trừ do điều trị. Trong đó, việc sử dụng chất bị cấm hoặc phương pháp bị cấm phù hợp với các quy định của điều khoản Miễn trừ do điều trị sẽ không bị coi là hành vi vi phạm doping. Hoặc thành lập Hội đồng đánh giá mức độ vi phạm doping của từng cá nhân từ đó sẽ theo quy định để có các án phạt.

Môn thể hình của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 được tranh tài tại Hải Phòng còn môn cử tạ được tranh tài tại Thanh Hóa. Kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, có 12 đơn vị dự môn thể hình đã giành được huy chương (trong đó các đơn vị có HCV là Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM, An Giang, Công an Nhân dân, Lâm Đồng, Hải Phòng, Khánh Hòa; các đơn vị không có HCV là Cà Mau, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đắk Lắk).

Môn cử tạ của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 ghi nhận 22 đơn vị giành được huy chương, trong đó các đơn vị có HCV gồm Hà Nội, TPHCM, An Giang, Hải Dương, Thanh Hóa, Bạc Liêu, Nghệ An, Đồng Nai, Hải Phòng, Đắk Lắk, Bắc Ninh, Tiền Giang, Lào Cai, Kiên Giang, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Công an Nhân dân. Đơn vị có huy chương nhưng không đạt được HCV là Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Khánh Hòa.

Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đã bế mạc ngày 21-12 năm ngoái. Danh tính các trường hợp nghi vấn dính doping đang được giữ kín.