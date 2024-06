Các quốc gia Đông Nam Á vào ngày cuối tranh suất Olympic 2024

Thể thao Việt Nam đã có những suất chính thức Olympic 2024 cuối cùng ở môn bắn cung. Ảnh: QUÂN QUÂN

Ngày 30-6, các giải quốc tế của tất cả các môn thể thao nhằm tranh suất Olympic Paris (Pháp) 2024 sẽ kết thúc.

Tính tới ngày 29-6, ngày áp chót trước khi các giải quốc tế khép lại để tranh suất đi Pháp, Thái Lan vẫn là quốc gia vượt trội hoàn toàn so với các quốc gia còn lại trong khu vực Đông Nam Á về kết quả tranh suất chính thức Olympic Paris (Pháp) 2024. Hiện lúc này, thể thao Thái Lan đã có 48 VĐV giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Báo giới Thái Lan vừa thông báo, suất Olympic Paris (Pháp) 2024 mới nhất của thể thao Thái Lan vừa đạt được là tại môn điền kinh với trường hợp của thần đồng Puripol Boonson. Chân chạy này đạt thứ hạng đảm bảo trên bảng xếp hạng nội dung 100m nam của Liên đoàn điền kinh thế giới qua đó có suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Hai năm trước, Puripol Boonson đã dự SEA Games 31 tại Việt Nam và giành HCV 100m, 200m.

Thể thao Thái Lan đã có VĐV giành suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024 trong các môn cầu lông, boxing (quyền Anh), xe đạp, đua ngựa nghệ thuật, golf, judo, 5 môn phối hợp hiện đại, rowing, sailing, bắn súng, trượt ván (skateboarding), bóng bàn, taekwondo, cử tạ và điền kinh.

Tuy nhiên ở môn bơi, tới ngày 29-6, thể thao Thái Lan chưa có tuyển thủ đạt suất Olympic Paris (Pháp) 2024.

Thể thao Việt Nam đã có 14 VĐV giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 trong các môn bắn súng, xe đạp, boxing, bơi, cử tạ, judo, cầu lông, bắn cung, rowing, canoeing. Chúng ta đã bất ngờ được 1 suất với trường hợp tuyển thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung) khi có thứ hạng an toàn để được kết quả trên. Thể thao Việt Nam đã kết thúc các giải quốc tế của mình để tranh suất Olympic Paris (Pháp) 2024 do đó gần như chắc chắn 14 suất chính thức là kết quả tốt nhất mà chúng ta làm được. Sau ngày 30-6, vào đầu tháng 7, các môn bơi và điền kinh của Việt Nam dự kiến sẽ được thông báo nhận suất đặc cách dự Olympic Paris (Pháp) 2024 do vậy chúng ta có 16 tuyển thủ tới Pháp tranh tài.

Thể thao Singapore đã ghi nhận 22 VĐV nhận suất Olympic Paris (Pháp) 2024 tính tới ngày 29-6. Singapore đạt suất ở các môn điền kinh, cầu lông, canoeing, đua ngựa nghệ thuật, đấu kiếm, golf, rowing, sailing, bắn súng, bơi, bóng bàn. Môn bơi giúp thể thao quốc gia này có 5 suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Thể thao Indonesia đã có 26 VĐV được suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Trong các môn mà thể thao Indonesia có suất Olympic lần này, môn cầu lông giành có nhiều VĐV nhất được tới Pháp thi đấu (9 tay vợt). Thể thao Philippines đang tạm có 20 VĐV được suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Trong đó, riêng môn boxing giành 5 suất cho thể thao Philippines.

Thể thao Malaysia đã có 25 tuyển thủ giành được suất tới Paris (Pháp). Trong số đó, môn cầu lông có kết quả tốt nhất cho Malaysia khi 8 tuyển thủ giành suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Thể thao Lào và thể thao Myanmar lần lượt đã giành được 1 suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Số VĐV dự Olympic của các quốc gia vẫn chưa thông báo cuối cùng bởi còn ngày thi đấu 30-6 cũng như sau đó nhiều Liên đoàn, Hiệp hội thể thao trao suất đặc cách dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Khi đó, tổng số VĐV của Đông Nam Á tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024 mới có số lượng chính xác.

MINH CHIẾN