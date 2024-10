Các đội bóng chuyền TPHCM vào bảng dễ thở ở vòng chung kết giải hạng A toàn quốc

Đội nam Công an TPHCM được đánh giá có nhiều cơ hội thành công tại vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024. Ảnh: CATPHCM

Ngày 9-10, ban tổ chức giải đấu đã họp chuyên môn, đồng thời tổ chức bốc thăm tại Trà Vinh. Nội dung nữ có 6 đội góp mặt gồm TPHCM, Kinh Bắc Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Vĩnh Long do đó các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm. Sau kết quả vòng tròn, 2 đội có thành tích tốt nhất sẽ chơi trận chung kết quyết định để tìm nhà vô địch và suất thăng hạng lên giải vô địch quốc gia 2025.

Nội dung nam ghi nhận 8 đội giành quyền dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024. Bảng A có đội TPHCM, SK PearlNest Khánh Hòa, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bến Tre. Bảng B có các đội Trà Vinh (chủ nhà), Công an TPHCM, Quân khu 3 và VLXD Bình Dương. 2 bảng của nam sẽ thi đấu vòng tròn sau đó chọn 2 đội đứng đầu từng bảng vào bán kết để tranh vé chung kết. Sau khi có kết quả bốc thăm chuyên môn, nhiều dự báo nhận định các đội của bóng chuyền TPHCM đều ở bảng đấu an toàn, do đó cơ hội để họ giành được suất dự bán kết là khả quan.

Các trận của vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024 bắt đầu khai cuộc ngày 10-10 tại nhà thi đấu tỉnh Trà Vinh. Trong ngày đầu, 4 trận diễn ra đầu tiên là Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động – Bến Tre, Quân khu 3 – Trà Vinh (nam) và Thái Nguyên – Kinh Bắc Bắc Ninh, Hải Dương, TPHCM (nữ).

Theo điều lệ của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, các đội dự giải hạng A toàn quốc 2024 được phép đăng ký cầu thủ ngoại thi đấu. Ở vòng chung kết lần này, 5 cầu thủ ngoại đã được các đội đăng ký góp mặt.

MINH CHIẾN