Ca sĩ Isaac trở thành Đại sứ độc quyền với Li-Ning

Ông Nguyễn Trung Hinh, Phó chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và ca sĩ Isaac tại sự kiện

Li-Ning vốn là thương hiệu quen thuộc với giới thể thao, các đội tuyển thể thao Việt Nam trong thời gian qua. Đến tham dự sự kiện có đại diện Li-Ning, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, đông đảo giới truyền thông, người hâm mộ cũng như các nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao và thời trang.

Trong thời gian qua, thương hiệu thể thao Li-Ning đang ngày càng khẳng định vị thế không chỉ trong lĩnh vực thể thao mà còn cả ở thị trường thời trang toàn cầu nhờ sự đổi mới và sáng tạo không ngừng. Được thành lập từ năm 1990, thời trang thể thao Li-Ning đã xuất hiện khá lâu tại thị trường Việt Nam và gắn với hình ảnh nhiều đội tuyển thể thao quốc gia, trong đó có các đội tuyển điền kinh và bóng đá.

Đông đảo người hâm mộ đến tham dự sự kiện

Với Li-Ning Việt Nam, đại sứ thương hiệu không chỉ là đại diện về hình ảnh trên các phương tiện truyền thông mà còn truyền tải tiếng nói, tinh thần mà thương hiệu đã phát triển suốt thời gian qua. “Li-Ning chọn Isaac không chỉ vì Isaac là ngôi sao hàng đầu mà còn bởi hành trình âm nhạc và phong cách sống năng động của nam ca sĩ đã trở thành biểu tượng của sự bền bỉ và đam mê không ngừng nghỉ. Không chỉ là một nghệ sĩ tài ba được yêu mến, thông qua việc duy trì lối sống lành mạnh và rèn luyện thể lực, Isaac đã truyền cảm hứng cho hàng triệu bạn trẻ về sự cân bằng giữa sức khỏe và đam mê trong cuộc sống.

Chúng tôi tin rằng sự kết hợp này sẽ tạo nên một sức mạnh cộng hưởng, không chỉ mang đến những sản phẩm độc đáo, thể hiện cá tính "độc bản" của giới trẻ mà quan trọng hơn đó là góp phần lan tỏa đi thông điệp "Rèn sức khỏe, vững đam mê", khuyến khích mọi người yêu bản thân hơn thông qua việc chăm sóc sức khỏe thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao" - đại diện Li-Ning chia sẻ.

Nam ca sĩ bên gian hàng trưng bày của Li-Ning

Isaac được biết đến là nam ca sĩ có lượng fan trẻ đông đảo, sở hữu hàng loạt sản phẩm âm nhạc nổi tiếng như: "Mr. Right", "Tôi đã quên thật rồi", "Đau đầu", "Bống bống bang bang"... Thành viên của "Anh trai say hi" còn là một nhân vật có gu thời trang sành điệu với phong cách cá tính và hiện đại, thu hút sự chú ý của đông đảo giới trẻ.

Li-Ning đã đồng hành cùng chức vô địch lịch sử tại AFF Cup 2008 của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Li-Ning cũng là nhà tài trợ trang phục cho đội tuyển điền kinh quốc gia trong 8 năm qua, góp sức vào thành công của điền kinh Việt Nam tại đấu trường ASIAD và các kỳ SEA Games... Li-Ning cũng đang là nhà tài trợ trang phục thi đấu cho CLB bóng đá TC Viettel, các đội tuyển cầu lông Bắc Giang, Quân Đội, Hải Phòng, Đồng Nai… và đồng hành cùng các giải đấu lớn của cầu lông, điền kinh, tennis, bóng rổ, bóng chuyền...

LÊ ANH