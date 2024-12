Cả Ligue 1 trông đợi vào AS Monaco

Sau 15 vòng đấu tại giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1), Paris Saint-Germain đã xây chắc ngôi đầu và bỏ cách nhóm bám đuổi tới 7 điểm. Để ngăn chặn viễn cảnh đội bóng thủ đô độc bá trên đường đến ngôi vô địch và khiến giải đấu trở nên nhàm chán, cả xứ sở lục lăng sẽ phải đặt kỳ vọng vào AS Monaco.

Các cầu thủ AS Monaco chuẩn bị có trận đấu quan trọng khi tiếp đón PSG

Với chiến thắng đầy thuyết phục 3-1 trước đối thủ khó chơi Olympique Lyon ở vòng 15 diễn ra cuối tuần qua, Paris Saint-Germain đã có trong tay 37 điểm. Cộng thêm việc cả Olympique Marseille lẫn AS Monaco đều lần lượt bị cầm hòa bởi Lille và Reims, giờ đây khoảng cách của PSG tạo ra với chính 2 đội bóng này đã lên tới 7 điểm.

Ligue 1 sẽ chỉ trở lại khi vòng 16 diễn ra vào ngày 4-1 (tức sau kỳ nghỉ đông). Thế nhưng, ngay trước khi năm 2024 khép lại, PSG vẫn có thể gia tăng thêm khoảng cách với nhóm bám đuổi. Lý do là bởi thầy trò HLV Luis Enrique sẽ hành quân đến sân Louis Đệ Nhị của AS Monaco vào rạng sáng ngày 19-12 (theo giờ Việt Nam) trong khuôn khổ trận đấu sớm vòng 16. Sở dĩ cuộc đối đầu này được tổ chức sớm do PSG và Monaco sẽ phải tới Qatar để đá trận siêu cúp Pháp vào đúng cuối tuần diễn ra vòng 16 theo kế hoạch.

Nếu để PSG có thêm một chiến thắng, Monaco sẽ kém chính đối thủ 10 điểm và gần như giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch. Còn một Olympique Marseille phong độ thất thường e là cũng chẳng thể đua đường dài với đội bóng thủ đô. Muốn Ligue 1 hấp dẫn, người Pháp phải mong đợi Monaco sẽ có thể gây bất ngờ trên sân nhà trước PSG.

AS Monaco đã sa sút so với chính họ ở giai đoạn đầu mùa

Nhưng xem ra nhiệm vụ này là không hề đơn giản với đội bóng xứ Công quốc. Sau khởi đầu như mơ trong tháng 8 và tháng 9, đoàn quân của HLV Adi Hutter đã chững lại thấy rõ. Nguyên nhân có thể kể ra ở 2 vấn đề. Thứ nhất, lối chơi áp sát với cường độ cao mà ông Hutter áp dụng nếu thiếu căn chỉnh hợp lý là không có lợi theo thời gian bởi thể lực của các học trò dễ bị ảnh hưởng. Thứ hai, với dàn nhân lực có độ tuổi trung bình khá trẻ (chỉ 24,1), AS Monaco thường hay mắc sai lầm ở những thời điểm then chốt, đặc biệt trong các trận đấu lớn.

Kể từ đầu mùa, đội chủ sân Louis Đệ Nhị đã phải nhận tới 4 thẻ đỏ, trong đó có 3 lần khiến họ trực tiếp mất điểm. Còn về mỗi lần đối đầu với những đối thủ mạnh, cứ nhìn kết quả của AS Monaco ở UEFA Champions League sẽ thấy rõ. Họ có thể gây bất ngờ khi đánh bại cả Barcelona, nhưng lại phải nhận những bàn thua hết sức lãng xẹt do sai lầm cá nhân trong các trận đấu với Benfica hay Arsenal. Mà đau đớn thay, nó thường đến ở thời điểm các học trò của ông Hutter đang chơi tốt.

Suốt 12 mùa bóng gần nhất, kể từ khi nguồn tiền không đáy từ Qatar “thay da đổi thịt” PSG, chỉ có 2 lần đội bóng thủ đô để vuột mất chức vô địch. Một trong hai đối thủ có thể chen chân vào chuỗi thành công đó của PSG để lên ngôi chính là AS Monaco ở mùa giải 2016-17. Nhiều khả năng, Monaco sẽ chẳng thể xưng vương nước Pháp mùa này. Nhưng chí ít, họ có thể cản đường PSG ở trận đấu trước mắt, để Ligue 1 bớt rơi vào cảnh nhàm chán.

HOÀNG ĐIỆP