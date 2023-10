Bùi Thị Quỳnh lật đổ Lâm Thị Kim Ngân bằng % giây

Vào sáng nay, giải tiến hành thi đấu nội dung tốc độ 500 mét nam, nữ với 2 chức vô địch đều là những gương mặt quen thuộc từng giành vàng ở mùa giải năm ngoái.

Ở nội dung tốc độ nữ 500 mét, không có bất ngờ gì khi cô gái vàng xe đạp Việt Nam Nguyễn Thị Thật (An Giang) tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại. Không mấy khó khăn, Nguyễn Thị Thật đánh bại tay đua trẻ Lý Bảo Quỳnh (Bình Dương) để mang về cho mình thêm chiếc HCV cho đoàn An Giang. Hai tay đua An Giang khác Trần Thị Thuỳ Trang và Nguyễn Thị Thi giành huy chương đồng.

Ở cuộc đua tốc độ nam 500 mét, không có gì bất ngờ khi hai tay đua có nước rút tốt nhất hiện nay Trần Tuấn Kiệt (Đồng Tháp) và Lê Nguyệt Minh (TPHCM) đã gặp nhau ở trận chung kết. Tuy nhiên, Lê Nguyệt Minh đã không thể khuất phục được một Trần Tuấn Kiệt đang ở đỉnh cao phong độ nên đành nhìn tay đua của xứ sở Sen Hồng bảo vệ chiếc HCV của mình. Hai tay đua Nguyễn Thiên Huy (Đồng Nai) và Ngô Minh Quân (TPHCM) cùng giành HCĐ.

Nội dung cá nhân tính giờ nam 4 km thi đấu chiều nay, đương kim vô địch Nguyễn Tuấn Vũ (TPHCM) tiếp tục khẳng định sức mạnh bảo vệ chiếc huy chương vàng của mình khi xếp trên Trần Nguyễn Minh Trí (Đồng Tháp) và Nguyễn Trường Tài (TPHCM).

Trong khi đó, nội dung cá nhân tính giờ nữ 3 km, tay đua Bùi Thị Quỳnh (Bình Dương) đã phá được sự thống trị của các cô gái An Giang trong nhiều năm qua khi đánh bại đương kim vô địch Lâm Thị Kim Ngân. Điều ngoạn mục hơn, Bùi Thị Quỳnh đã giành chiếc huy chương vàng nhờ hơn Lâm Thị Kim Ngân nhờ phần trăm giây mà thôi. Chiếc huy chương đồng thuộc về Nguyễn Thị Bé Hồng (Đồng Tháp).

Ngày mai, giải tiếp tục thi đấu nội dung tốc độ bộ đôi 500 mét nam, nữ vào buổi sáng và đồng đội tính giờ nam 4km và nữ 3km vào buổi chiều.