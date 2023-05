Bóng chuyền nữ trẻ Long An chờ sự thể hiện của song Ngọc

Hiện tại, bóng chuyền nữ trẻ Long An đã do đơn vị chủ quản là Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Long An quản lý. Vì thế, thi đấu giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2023, đội bóng đã đăng kí với tên gọi Long An.

Mang tới giải nhiều gương mặt mới và tất cả đều được đào tạo trực tiếp của bóng chuyền nữ Long An, HLV trưởng Ngô Thị Vàng kỳ vọng đội bóng sẽ đảm bảo tốt thành tích đề ra.

Đội bóng chuyền nữ trẻ Long An đã đăng kí 12 cầu thủ dự giải. Đáng chú ý nhất trong đội hình là tay đập Nguyễn Thị Như Ngọc và Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc khi cả hai cùng có chiều cao 1m80 ở thời điểm hiện tại.

Nguyễn Thị Như Ngọc từng góp mặt ở giải trẻ thuộc hệ thống thi đấu quốc gia cũng như đã có cơ hội được đôn lên tuyến 1 để cùng đội bóng chuyền nữ Long An thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022. Trước đó, Như Ngọc đã có mặt trong đội 1 của nữ VTV Bình Điền Long An thi đấu giải vô địch quốc gia năm 2022 và vòng 1 giải vô địch quốc gia năm 2023. Thời điểm năm ngoái, Như Ngọc từng gặp chấn thương đầu gối và được phẫu thuật chữa trị dứt điểm. Hiện tại cầu thủ thi đấu ở vị trí phụ công này đang được kỳ vọng có sự trở lại hiệu quả trước các đối thủ đồng trang lứa của mình tại giải vô địch trẻ quốc gia 2023.

Trong khi đó, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc cũng được chú ý đáng kể. Tay đập này là con nhà nòi thật sự về bóng chuyền do ba của Ngọc chính là HLV Trịnh Nguyễn Hoàng Huy. Ông Huy là cựu cầu thủ đội bóng chuyền nam Long An và hiện tại đang là HLV phó của đội bóng chuyền nam Long An. Qua một năm được tập luyện chuyên môn kỹ càng nhất, lúc này, mọi người đang chờ đợi sự thể hiện chuyên môn của Bảo Ngọc ở giải năm nay.

Mang tới giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2023, HLV Ngô Thị Vàng có trong đội hình các gương mặt Nguyễn Thị Thùy Vương (cao 1m73), Trương Thị Hải Yến (1m73), Huỳnh Thị Ngọc Thư (1m71), Lê Như Anh (1m77), Nguyễn Thị Như Ngọc (1m80), Lê Lê Bách Hợp (1m72), Nguyễn Lan Vy (1m71), Võ Thị Thảo Nguyên (1m72), Phạm Cao Trâm Anh (1m69), Mai Ngọc Tuyền (1m73), Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc (1m80) và Tào Khánh My (1m74).

Năm ngoái, đội nữ Long An đã giành cúp vô địch giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2022 và á quân giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ trẻ toàn quốc 2022. Năm ngoái, HLV trưởng đội nữ trẻ Long An là ông Trần Thanh Danh.

Giải bóng chuyền vô địch trẻ quốc gia 2023 sẽ tranh tài tại Trà Vinh từ ngày 4 tới 19-6.