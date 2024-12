Bóng bàn nữ TPHCM góp mặt áp đảo tại tứ kết nữ Giải các tay vợt xuất sắc quốc gia 2024

Tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang lọt vào tứ kết giải năm nay đang tranh tài ở Hải Dương. Ảnh: TTAT

> Mai Hoàng Mỹ Trang khởi đầu bằng chiến thắng thuyết phục

Sau các trận vòng bảng, Giải các tay vợt xuất sắc quốc gia 2024 chính thức xác định các tay vợt lọt vào tứ kết nội dung nam, nội dung nữ ngày 5-12.

Tại nội dung nữ, 2 gương mặt chủ lực của bóng bàn nữ TPHCM là Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Mai Hoàng Mỹ Trang cùng đạt kết quả tốt nhất để giành suất vào tứ kết. Diệu Khánh và Mỹ Trang nằm cùng bảng đấu ở vòng loại nhưng đã thi đấu hiệu quả. Trong bảng này, tay vợt trẻ Trần Mai Ngọc (Công an Nhân dân T&T) không thể vượt qua các đàn chị nên dừng bước.

Ngoài ra, bóng bàn nữ TPHCM còn có Nguyễn Lê Bảo Trân, Nguyễn Bạch Thanh Thư cũng lọt vào tứ kết. Ban tổ chức đã xác định các nhánh đấu tứ kết là Nguyễn Diệu Khánh gặp Nguyễn Hạnh Ngân (Hà Nội), Lâm Thu Cúc (Quân đội) gặp Nguyễn Thị Nga (Hà Nội), Vũ Hoài Thanh (Quân đội) gặp Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Lê Bảo Trân gặp Nguyễn Bạch Thanh Thư. Với nhánh tứ kết này, sau cuộc đấu nội bộ giữa Bảo Trân và Thanh Thư thì bóng bàn nữ TPHCM ít nhất có 1 tay vợt vào bán kết năm nay.

Về nội dung nam, các trận tứ kết được xác định là Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) gặp Tạ Hồng Khánh (Công an Nhân dân T&T), Đỗ Tuấn Kiệt (Hà Nội) gặp Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương), Lê Đình Đức (Công an Nhân dân T&T) gặp Đinh Anh Hoàng (Công an Nhân dân T&T), Vũ Mạnh Huy (Công an Nhân dân T&T) gặp Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương). Các trận tứ kết sẽ thi đấu ngày 7-12 và 8-12.

Năm ngoái, Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Nguyễn Anh Tú đã lên ngôi vô địch nội dung nữ, nội dung nam Giải các tay vợt xuất sắc quốc gia 2023.

MINH CHIẾN