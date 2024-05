Bologna và Juventus chính thức có suất Champions League

Atalanta gây áp lực cho Juve cả ở Cúp quốc gia lẫn Serie A

Vòng đấu 36 tiếp tục chứng kiến những bất ngờ ở Serie A. Bologna đánh bại cựu vô địch Napoli 2-0 ngay trên sân khách. Juventus nhọc nhằn gỡ hòa 1-1 trước đội khách đã rớt hạng Salernitana. Kết quả này đã giúp Bologna chiếm lấy vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của Juventus. AS Roma tiếp tục chuỗi trận thi đấu không thành công (5 trận không biết tới thắng lợi) khi thua Atalanta 1-2.

Như vậy, Bologna và Juventus cùng có 67 điểm nhưng Bologna được xếp trên (thứ 3) do hơn hiệu số bàn thắng – bại. Hai đội hơn AS Roma 7 điểm khi Serie A còn 2 trận đấu nữa nên cả hai đã chắc chắn có suất dự Champions League mùa sau. Juventus trở lại Champions League sau một mùa giải vắng mặt. Chính Juventus đã chủ động đề nghị UEFA gạch tên đội bóng thành Turin ra khỏi các cúp châu Âu mùa giải 2023-2024 để tránh những trừng phạt vì sai phạm trước đây. Trong khi đó, Bologna lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại Champions League. Lần duy nhất, Bologna thi đấu ở cúp châu Âu là Intertoto Cup năm 2002.

Serie A có được 5 suất dự Champions League mùa giải 2024-2025 nên suất còn lại nhiều khả năng thuộc về Atalanta. Đội bóng của HLV Gian Piero Gasperini có cú tăng tốc cuối mùa rất ấn tượng. Sau khi giành vé chơi trận chung kết Cúp Quốc gia với Juventus và trận chung kết Europa League với Bayer Leverkusen, Atalanta có 4 trận thắng liên tiếp ở Serie A để đe dọa vị trí thứ tư của Juventus. Họ đang thua Juventus 4 điểm nhưng đá ít hơn một trận.

Atalanta thắng AS Roma 2-1 một cách thuyết phục. Hai bàn thắng của chủ nhà đều do công của Charles De Ketelaere ở phút 18 và 20. Tiền đạo mượn từ AC Milan suýt có hattrick vì cú sút cận thành của anh ở hiệp một bật cột dọc ra ngoài. Teun Koopmeiners có cú đá phạt hàng rào đưa bóng dội cột và một cú đệm lòng vào lưới trống nhưng lại bay lên trời. HLV Gasperini cho biết toàn đội sẽ tập trung cho trận đấu chung kết Cúp Quốc gia Italia với Juventus vào giữa tuần mà không thể có Gianluca Scamacca vì án phạt. Trong hai lần gặp nhau ở Serie A mùa này, hai đội bất phân thắng bại với tỷ số 0-0 ở sân Atalanta và 2-2 ở sân Juventus. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì Atalanta được đánh giá cao hơn do Juventus đã có 6 trận liền không biết tới thắng lợi.

HOÀNG HƯNG