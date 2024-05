Bơi TPHCM chiến thắng tuyệt đối giải các nhóm tuổi quốc gia với 46 HCV

Nguyễn Quang Thuấn đã thi đấu xuất sắc tại giải bơi-lặn vô địch nhóm tuổi trẻ quốc gia 2024. Ảnh: Q.THUẤN

> Kình ngư Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền dự Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á

Ngày 25-5, giải bơi-lặn các nhóm tuổi vô địch quốc gia 2024 chính thức khép lại tại hồ bơi trung tâm tại Tiền Giang. Nội dung bơi kết thúc sớm với các bộ huy chương dành cho từng nhóm tuổi đối với nam, nữ.

Ở ngày cuối, các VĐV của bơi lội trẻ TPHCM và Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc phòng 4 giành được các kết quả quan trọng để có xếp hạng nhóm đầu. Tại ngày thi đấu, VĐV Vũ Thị Phương Ánh của TPHCM đã giành HCV nội dung 100m tự do nữ nhóm tuổi 16-18 với thành tích 58”95. Ở nhóm tuổi 12-13, VĐV Bành Tiến Hùng (TPHCM) đã vô địch cự ly 100m tự do nam bằng kết quả 56”98 còn Hà Quốc Nguyên vô địch 100m tự do nam ở lứa tuổi dưới 11 nam (1’04”34).

Tại ngày tranh tài, các tài năng của bơi Quân đội thuộc Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc phòng 4 như Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền và Dương Văn Hoàng Quy đều giành được HCV. Quang Thuấn vô địch 100m ếch nam nhóm tuổi 16-18 với thành tích 1’06”77 trong khi Thúy Hiền giành HCV nội dung 100m tự do nhóm tuổi 14-15 bằng thành tích 57”73 đồng thời phá kỷ lục quốc gia của nhóm tuổi. Trong khi đó, Hoàng Quy vô địch 100m ếch na nhóm tuổi 14-15 (1’08”02). Theo kết quả ở giải, gương mặt trẻ Quang Thuấn giành 12 HCV trong các nội dung đã góp mặt đối với nội dung cá nhân và tiếp sức.

Khép lại giải năm nay, các gương mặt trẻ của bơi TPHCM giành tổng 125 huy chương (46 HCV, 39 HCB, 40 HCĐ) để xếp vị trí số 1. Hạng nhì toàn đoàn là đội bơi trẻ Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc phòng 4 với 41 HCV, 18 HCB, 25 HCĐ còn Đà Nẵng ở vị trí thứ 3 với 7 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ. Giải năm nay ghi nhận 19 đội góp mặt tranh tài. Đội chủ nhà Tiền Giang giành được 3 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ.

Hai môn bơi và lặn thu hút gần 650 VĐV tranh tài ở giải. Sau môn bơi, môn lặn sẽ bắt đầu thi đấu và chương trình tranh tài tới hết ngày 30-5.

MINH CHIẾN