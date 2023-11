Bơi lội Việt Nam kết thúc dự giải quốc tế

Huy Hoàng, Thúy Hiền lỡ giải quốc tế cuối cùng năm 2023

Theo lịch dự kiến, giải bơi nhóm tuổi châu Á 2023 sẽ tổ chức đầu tháng 12 tới tại Philippines. Dù vậy, Liên đoàn bơi châu Á và quốc gia chủ nhà đã có thông báo giải tạm hoãn để dời thời điểm sang tháng 2-2024. Đội tuyển bơi Việt Nam dự kiến tham dự giải đấu trên. Với lịch hoãn như vậy, đội bơi Việt Nam đã không còn giải quốc tế nào tranh tài từ nay tới hết năm 2023. Ban đầu, nhiều VĐV có trong lứa tuổi phù hợp đã được đội tuyển bơi Việt Nam đăng kí sơ bộ dự giải nhóm tuổi châu Á 2023 (trong đó có Huy Hoàng, Thúy Hiền).

Như vậy ở năm 2023, đội bơi Việt Nam đã thi đấu giải quốc tế quan trọng như SEA Games 32, vô địch thế giới 2023 và ASIAD 19. Ngoài ra, đội bơi trẻ Việt Nam còn thi đấu giải vô địch nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á 2023. Ít nhất, các kình ngư có bốn cơ hội được thi đấu quốc tế, giành được những thành tích đáng ghi nhận. Về thành tích, tấm HCĐ nội dung 800m tự do và vượt chuẩn A có suất chính thức dự Olympic trong nội dung trên từ kết quả tại ASIAD 19 là điều được ghi nhận cho kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. Dù thế lúc này, Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam chưa có chương trình khen thưởng, ghi nhận thành tích trên dành cho nam kình ngư người Quảng Bình. Huy Hoàng tiếp tục là gương mặt quan trọng của bơi Việt Nam tại thời điểm hiện tại và được chờ đợi đạt những kết quả tốt trong thi đấu các giải tiếp theo.

Năm 2024 sẽ có mục tiêu tập huấn

Không còn giải bơi quốc tế, các kình ngư vẫn còn giải thi đấu cuối cùng và vô địch cá nhân xuất sắc quốc gia 2023. Giải đấu này sẽ tổ chức trong tháng 12 ở Tây Ninh. Đội bơi Việt Nam không còn tập huấn Hungary cũng như hết nhiệm vụ quốc tế nên các tuyển thủ sẽ được trở lại đơn vị chủ quản thi đấu giải trên. Tháng 10 vừa qua, tất cả kình ngư cả nước đã thi đấu giải vô địch quốc gia 2023 tại TPHCM từ đó nhà quản lý đánh giá phần nào về công tác đào tạo, huấn luyện chuyên môn và sự đầu tư tìm kiếm tài năng trẻ ở nhiều địa phương.

Theo đại diện bộ môn bơi (Cục TDTT) trong năm 2024, bơi Việt Nam tiếp tục thực hiện chương trình cử tuyển thủ tập huấn nước ngoài. Tuy nhiên, thời gian dài hay ngắn sẽ phụ thuộc và mục tiêu chuyên môn cũng như phải có được nguồn kinh phí đáp ứng được. Chúng ta chắc chắn dự Olympic Paris (Phap) 2024 ở môn bơi nên không loại trừ trong năm 2024, Nguyễn Huy Hoàng sẽ được tập huấn ở nước ngoài tiếp tục.

Về cơ bản, người làm chuyên môn đều hiểu, giáo án và sự huấn luyện cùng việc tuân thủ chuyên môn của Nguyễn Huy Hoàng là theo chuyên gia Peter Nagy (Hungary). Từ năm 2022 tới nay, tuyển thủ người Quảng Bình và một số VĐV của đội bơi Việt Nam được tập huấn tại Hungary nên sự tích lũy chuyên môn từ giáo án huấn luyện của chuyên gia ở đây có tác động trực tiếp vào kết quả thi đấu của Huy Hoàng. Từ ASIAD 19, nhà quản lý đã thấy rằng chúng ta bắt đầu phải có lộ trình tìm kiếm tài năng mới đào tạo huấn luyện để dần tiếp bước đàn anh Huy Hoàng bởi sau đây ba năm, ASIAD 20-2026 sẽ tranh tài. Khi đó, Nguyễn Huy Hoàng sẽ tròn 26 tuổi. Giải bơi vô địch quốc gia 2023 vừa qua ghi nhận 14 VĐV nam đăng kí thi đấu nội dung 1.500m tự do (nội dung mà chúng ta đang có thế mạnh ở Đông Nam Á) và Huy Hoàng vô địch là điều không bàn cãi.

Trong 14 người ấy, nhiều VĐV ở độ tuổi “măng non” như Nguyễn Hoàng Đăng (An Giang, 15 tuổi), Ngô Minh Chiến (Quảng Bình, 16 tuổi), Đỗ Trần An (TPHCM, 15 tuổi), Lê Thành Danh (Long An, 15 tuổi), Trần Nguyên Chương (TPHCM, 14 tuổi), Ngô Bá Gia Kiệt (Hải Phòng, 13 tuổi), Hà Văn Toàn (Hà Nội, 14 tuổi), Dương Văn Hoàng Quý và Đào Nguyễn Thành Vinh (Quân đội, 14 tuổi). Ai trong số họ có thể tiếp bước Huy Hoàng ở tương lai và sẽ được tập trung đầu tư nâng cao chuyên môn từ các chương trình tập huấn quốc tế là rất khó lựa chọn.

Bài toán rất cụ thể, muốn cử VĐV tập huấn dài ngày tại nước ngoài cần sự chung tay giữa đơn vị quản lý cùng nguồn lực của Cục TDTT thì mới bền vững. Khi Ánh Viên (trước đây) được tập huấn, kinh phí dành cho cô phải có từ đơn vị chủ quản Quân đội cùng Cục TDTT nên việc tập tại Mỹ nhiều năm mới hiện thực như vậy.