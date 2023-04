Bộ Công an và Bộ VH-TT-DL làm việc về chương trình trao đổi, phối hợp về công tác TDTT

Ngày 12-4 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an, đại tướng Tô Lâm cùng Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã cùng chủ trì chương trình trao đổi, phối hợp về công tác TDTT giữa hai cơ quan. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện các đơn vị nghiệp vụ và chức năng của Bộ Công an, Bộ VH-TT-DL. Đại diện Tổng cục TDTT và các Vụ thể thao chức năng 1, 2 (Tổng cục TDTT), Vụ thể thao quần chúng (Tổng cục TDTT) và bộ môn (Tổng cục TDTT) tham gia chương trình làm việc.

Tại buổi làm việc, các nhà quản lý về thể thao cũng đưa ra nhiều vấn đề trong đầu tư, phát triển và đào tạo HLV, VĐV trong công tác TDTT. Trong đó, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn hai cơ quan Bộ phối hợp chặt chẽ và tiếp tục được sự phối hợp, định hướng từ Bộ VH-TT-DL ở việc phát triển thể thao thành tích cao cho ngành công an. Trong đó, các cơ quan của Bộ VH-TT-DL tiếp tục phối hợp, đóng góp ý kiến nhằm phát triển thể thao Công an nhân dân ở các môn Olympic cơ bản (điền kinh, bắn súng, bơi, võ thuật...) và các môn thể thao thường xuyên được đưa vào chương trình thi đấu của ASIAD, SEA Games. Bộ Công an cũng mong muốn Bộ VH-TT-DL đánh giá khả năng của các tuyển thủ thể thao Công an Nhân dân được tham gia trong thành phần Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 từ đó có những giải pháp nâng cao thành tích lực lượng VĐV đóng góp vào thành tích chung của thể thao Việt Nam.

Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 02 về công tác thể dục, thể thao; Quyết định số 6306 phê duyệt Đề án “Tổng thể về đầu tư, phát triển thể thao thành tích cao Công an Nhân dân đến năm 2025, định hướng đến 2030”.

Tại cuộc làm việc, Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân – Thứ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Lương Tam Quang đã có những chia sẻ về dự thảo Dự thảo Đề án thành lập Hiệp hội cũng phương hướng, nhiệm vụ của Hiệp hội. Sau khi các thành viên Ban vận động đóng góp ý kiến và nghiên cứu xây dựng hoàn thiện Dự thảo thì sẽ có báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an trung ương.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, Bộ VH-TT-DL sẵn sàng hỗ trợ công tác đào tạo HLV, VĐV cho Bộ Công an tại các Trung tâm HLTTQG cũng như tuyển chọn các tuyển thủ thể thao xuất sắc, đủ tiêu chuẩn của ngành Công an từ đó đào tạo, tập huấn tại nước ngoài. Ngoài ra, Bộ VH-TT-DL ủng hộ chủ trương thành lập Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân nhằm thúc đẩy thể thao Công an Nhân dân phát triển mạnh mẽ nhất.

Trước đó, ngày 25-5-2021, Bộ Công an và Bộ VH-TT-DL đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 sau khi ký nhiều chương trình phối hợp giữa các cơ quan. Tám nội dung của chương trình phối hợp giữa hai bộ được thực hiện về công tác thông tin, tuyên truyền; thể thao quần chúng; rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn và thể thao ứng dụng nghiệp vụ; thể thao thành tích cao; nghiên cứu khoa học thể dục, thể thao; cơ sở vật chất; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thể dục thể thao; đảm bảo an ninh, trật tự cho các hoạt động thể dục thể thao.