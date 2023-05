B.Bình Dương vắng “sát thủ” Rimario trong trận tiếp đón Thanh Hóa

Thực lực của hai đội vốn không chênh nhau nhiều, nhưng với đội chủ nhà thì đang gặp vấn đề ở tâm lý qua chuỗi 9 trận chưa nếm được hương vị chiến thắng. Công bằng mà nói thì hai trận gần đây, B.Bình Dương có phần khởi sắc. HLV Lê Huỳnh Đức đã cùng các học trò kiếm được 2 điểm trước Khánh Hòa trên sân khách, sau đó là có trận đấu rất hay trước Hà Nội FC tại Thủ Dầu Một. Nhưng vấn đề với B.Bình Dương trong lúc này là cần 1 chiến thắng để chiếm ưu thế trong cuộc đua thoát hiểm ở nhóm cuối bảng.

Trận này B.Bình Dương vắng mũi nhọn Rimario cùng hộ công Thanh Thảo do thẻ phạt, cùng với đó là Moses do chấn thương. Khá khó khăn cho họ khi so tài cùng Thanh Hóa vốn mọi thứ đang vào “phom”. Lúc này, hàng công của đội bóng đất Thủ cậy vào cặp tiền đạo nội Tiến Linh - Vĩ Hào.

Với Thanh Hóa, trận thắng trước Viettel ở vòng 9, cùng với đó là đối thủ theo sau họ là CAHN bị sẩy chân đã giúp đoàn quân của HLV Popov có khoảng cách khá an toàn. Mọi thứ với đội bóng xứ Thanh đang rất thuận lợi, họ đang vào phom và sẵn sàng để hướng đến mục tiêu giành chiến thắng ở vòng 10, cho dù là thi đấu trên sân khách.

Bàn thì thế, thực tế khi thi đấu với những đội đang ở thế dựa chân tường thì luôn là điều khó khăn. Trận đấu trên sân Bình Dương cũng vậy, sẽ là thử thách lớn với các cầu thủ Thanh Hóa. Đây là lúc để kiểm chứng năng lực thực sự, sức mạnh của đội đang dẫn đầu bảng và thách thức lớn nhất trong mục tiêu tranh ngôi vô địch mùa này.

Khá thú vị là trong 5 lần gặp gỡ gần đây. B.Bình Dương lại thắng đến 4. Gần nhất là tỷ số 4-2 ở mùa bóng 2022 nên càng giúp các cầu thủ chủ nhà tự tin hơn. Chủ nhà “khát” thắng, nhưng tương quan lực lượng đôi bên thì 1 tỷ số hòa có thể cũng là điều mà cả hai cùng hài lòng.

Dự đoán: 1-1