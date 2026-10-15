Bóng đá quốc tế

Barcola bùng nổ với cú hat-trick, Liverpool vẫn còn nỗi lo

SGGPO

HLV trưởng của Liverpool Andoni Iraola hy vọng rằng cú hat-trick đầu tiên tại Champions League của tân binh Bradley Barcola sẽ mang lại sự tự tin cần thiết để cầu thủ chạy cánh này sớm thích nghi với môi trường tại CLB mới.

Barcola bùng nổ với cú hat-trick, Liverpool vẫn còn nỗi lo

Sau khởi đầu không như kỳ vọng trong màu áo Liverpool, Bradley Barcola đã ghi những bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới bằng cú hat-trick trong chiến thắng 6-3 trên sân LASK ở Champions League ngày 14-10.

Tiền đạo 24 tuổi người Pháp, từng hai lần vô địch Champions League cùng Paris Saint-Germain, không ghi bàn trong 6 lần ra sân đầu tiên cho Liverpool. Tuy nhiên, trước LASK, Barcola lần lượt lập công ở phút 24, 37 và 66, giúp đội khách tạo cách biệt lớn.

Ba bàn thắng còn lại của Liverpool thuộc về Ronald Araujo, Jeremie Frimpong và Lewis Koumas. Trong đó, Koumas có bàn thắng đầu tiên tại Champions League. Dù ghi tới 6 bàn, Liverpool vẫn để đối thủ chọc thủng lưới 3 lần, cho thấy hàng phòng ngự còn những vấn đề cần khắc phục.

HLV Andoni Iraola đánh giá cao màn trình diễn của Barcola, đặc biệt là khả năng tạo đột biến trong những tình huống đối đầu trực tiếp và di chuyển phía sau hàng thủ đối phương. Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, cú hat-trick là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của tiền đạo người Pháp sau giai đoạn đầu khó khăn.

Chiến thắng trước LASK giúp The Kop lấy lại tinh thần sau thất bại 0-3 trước Man City. Việc xoay tua đội hình cũng giúp Iraola giữ sức cho một số trụ cột trước chuyến làm khách trên sân Brentford cuối tuần này. Tuy nhiên, bên cạnh sự khởi sắc của hàng công, khả năng phòng ngự vẫn là vấn đề Liverpool cần cải thiện.

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LINH SƠN

Từ khóa

Liverpool Anfield Alexander Isak Andoni Iraola

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