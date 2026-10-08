Bảng A chia điểm, CLB Công an TPHCM lỡ cơ hội

Lượt trận ra quân bảng A giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2026-2027, CLB Công an TPHCM kém may mắn khi để chủ nhà Ratchaburi FC (Thái Lan) cầm hòa 1-1 ở phút bù giờ, nhưng vẫn xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng khi 2 cặp đấu khác đều kết thúc bất phân thắng bại.

CLB Công an TPHCM (áo xanh) để chủ nhà Ratchaburi FC cầm hòa 1-1 ở phút bù giờ. Ảnh: DUY ANH

Nhà vô địch Cúp Quốc gia Việt Nam - CLB Công an TPHCM bắt nhịp với trận đấu tốt hơn, được dẫn dắt bởi tiền đạo Mạnh Đức Olaha đã tạo nhiều cơ hội. Tiền đạo gốc Nigeria này chính là người mở tỷ số ở phút 48 khi tung cú cứa lòng chân trái đưa bóng vào góc xa.

Ratchaburi sau đó dâng cao đội hình, gây áp lực và tạo ra nhiều cơ hội, trước khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 bằng một cú đánh đầu từ tình huống phạt góc ở phút bù giờ thứ 2 của trận đấu.

Dù phải chia điểm đáng tiếc, Công an TPHCM vẫn xếp thứ 3 bảng A khi cả 2 cặp đấu khác trong ngày đều kết thúc bất phân thắng bại. Borneo (Indonesia) gây bất ngờ khi hòa 0-0 trên sân nhà đương kim vô địch Buriram United (Thái Lan), đội kết thúc trận đấu với chỉ 10 người trên sân. Narubadin Weerawatnodom đã bị truất quyền thi đấu ở những phút cuối cùng do phải nhận thẻ vàng thứ 2 trong trận đấu.

Buriram United, nhà vô địch Thai League 1 và hai lần liên tiếp đăng quang Giải vô địch các CLB Đông Nam Á, bất lực trong việc tìm kiếm chiến thắng trước đội khách. Paulinho kém may mắn khi cú dứt điểm ở phút 47 đưa bóng lần lượt chạm cả hai cột dọc nhưng không thành bàn. Dù Narubadin bị truất quyền thi đấu sau thẻ vàng thứ hai vì kéo áo Hugo Samir, Buriram United vẫn đứng vững để giữ lại 1 điểm.

Kuching City (Malaysia) hòa Tampines Rovers (Singapore) 2-2 trong trận đấu kịch tính, khi Gabriel Peres lập cú đúp ở phút 86 và 90+3, hai lần gỡ hòa cho chủ nhà sau các bàn thắng của Nabel Yoshitaka Furusawa (phút 13) và Kohya Kazama (phút 88). Kết quả này giúp hai đội tạm thời chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Lượt đấu tiếp theo của bảng A diễn ra vào ngày 18-11, trong đó Công an TPHCM sẽ tiếp đón Buriram United trên sân vận động Bình Dương. Borneo tiếp đón Manila Digger (Philippines) còn Tampines Rovers tiếp đón Ratchaburi.

LINH SƠN