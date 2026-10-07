HAGL chưa thể thi đấu trên sân Pleiku

V-League 2026-2027 sẽ trở lại với vòng 3 vào cuối tuần này. Đáng chú ý là cả hai đội đang ở khu vực cuối bảng là HAGL và Hà Nội FC đều có văn bản xin đổi sân nhà ở vòng đấu này và được Ban tổ chức chấp thuận.

HA.GL đã chọn sân Quy Nhơn làm sân nhà ở vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027 mới đây. Ảnh: VPF

Thông báo của Ban tổ chức giải cụ thể như sau:

– Trận đấu tại vòng 3 V-League 2026-2027 giữa CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai gặp CLB SHB Đà Nẵng sẽ được tiến hành vào lúc 17 giờ ngày 10-10-2026 trên SVĐ Quy Nhơn thay vì SVĐ Pleiku như lịch thi đấu đã ban hành.

– Trận đấu tại vòng 3 V-League 2026-2027 giữa Hà Nội FC gặp CLB Bắc Ninh sẽ được tiến hành vào lúc 19g15 ngày 11-10-2026 trên SVĐ Mỹ Đình thay vì SVĐ Hàng Đẫy như lịch thi đấu đã ban hành.

Trước đó, do mặt sân Pleiku bị hỏng nặng vì thời tiết xấu nên HAGL đã phải chọn sân Quy Nhơn làm sân nhà ở vòng loại Cúp Quốc gia khi tiếp CLB Hưng Yên. Trận đấu ấy HAGL không thành công và sớm dừng bước ở Cúp Quốc gia.

Còn tại V-League 2026-2027, cả HAGL lẫn Hà Nội FC đều chưa có điểm nào sau hai trận đấu nên cùng ở thế “dựa chân tường” ở vòng này. Việc rời sân Pleiku để thi đấu tại Quy Nhơn cũng là bất lợi cho thầy trò HLV Lê Quang Trãi. HAGL để thua Nam Định 0-4 và Hải Phòng 1-3 cũng như bị loại khỏi Cúp Quốc gia; trong khi Hà Nội FC thua Công an TPHCM 1-3, SLNA 1-4 và cũng bị loại khỏi Cúp Quốc gia bởi SHB Đà Nẵng.

QUỐC CƯỜNG