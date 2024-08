Bà Rịa Vũng Tàu và Long An vẫn góp mặt ở giải hạng Nhất 2024-2025

Theo thông tin từ công ty VPF, hai CLB Long An và BR-VT xác nhận không bỏ giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025, điều đó có nghĩa danh sách “chờ” chỉ còn lại 3 đội là Đồng Nai, Khánh Hòa và Định Hướng Phú Nhuận.

Long An (áo đỏ) và BRVT không rút lui khỏi giải hạng Nhất 2024-2025

Như thông tin trước đó, do những khó khăn về mặt tài chính, CLB Long An đã được công ty chủ quản xin trả về cho Sở VH-TT&DL tỉnh và đến đầu tháng 9, dự kiến lộ trình tiếp nhận sẽ hoàn tất. Được biết, dù đội bóng chuyển giao và lực lượng hẳn sẽ gặp ít nhiều khó khăn, nhưng CLB Long An vẫn sẽ tiếp tục tham dự giải hạng Nhất 2024-2025.

Đội hình của CLB Long An sắp tới tiếp tục được bổ sung, trẻ hóa từ dàn cầu thủ trẻ thuộc lứa U21 của đội bóng này bên cạnh việc chia tay một số trụ cột như Tài Lộc, Anh Thi (sang Bình Phước).

Trong khi đó Bà Rịa Vũng Tàu ban đầu cũng để ngỏ khả năng dự giải từ những khó khăn trước đó. Nhưng mới đây, theo xác nhận của một lãnh đạo công ty VPF thì đội bóng này sẽ tiếp tục tranh tài ở mùa giải 2024-2025. Những khó khăn về lực lượng sẽ được bù đắp từ lứa cầu thủ trẻ của học viện Juventus cùng một số bổ sung thêm từ bên ngoài.

Khả năng tham dự mùa giải 2024-2025 của Đồng Nai không cao

Như vậy, đến thời điểm hiện nay đã xác định được 9 đội tham dự giải hạng Nhất 2024-2025 là PVF, Bình Phước, TT-Huế, Ninh Bình, Long An, BR-VT, Hòa Bình, Đồng Tháp và Trẻ TPHCM. Ba đội trong trạng thái chờ là Khánh Hòa, Đồng Nai và Định Hướng Phú Nhuận,

Cũng từ những vướng mắc này mà lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu cho giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia 2024-2025 được lùi đến cuối tháng 8 cho dù giải hạng Nhất đã xác định được nhà tài trợ.

LÊ ANH