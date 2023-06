An Giang tặng bằng khen, phần thưởng cho kỷ lục gia SEA Games 32 Trần Minh Trí

Tuyển thủ cử tạ Trần Minh Trí – người giành HCV và phá kỷ lục SEA Games hạng 67kg nam tại SEA Games 32) đã được đơn vị chủ quản An Giang mừng công tặng bằng khen, phần thưởng.

UBND tỉnh An Giang và Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang đã tổ chức buổi gặp mặt mừng công, khen thưởng động viên các HLV, VĐV của thể thao An Giang đã đạt thành tích huy chương ở SEA Games 32 vừa qua.

Ở kỳ tranh tài SEA Games 32, thể thao An Giang có 3 HLV, 2 trọng tài, 15 tuyển thủ góp mặt trong Đoàn thể thao Việt Nam tại các môn xe đạp, taekwondo, bóng đá, pencak silat, kickboxing, bơi, cử tạ, võ gậy, kun bokator và điền kinh. Kết thúc tranh tài, các tuyển thủ thể thao An Giang giành được 5 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ.

Một trong những tuyển thủ để lại dấu ấn cho thể thao An Giang đối với Đoàn thể thao Việt Nam là lực sĩ cử tạ Trần Minh Trí. Lần đầu dự SEA Games, Minh Trí đã tham gia hạng 67kg nam và nâng thành công 130kg cử đẩy, 176kg cử giật để đạt tổng cử 306kg. Kết quả trên giúp Minh Trí giành được HCV hạng cân. Đáng kể hơn, thành tích 176kg cử giật của lực sĩ đã được công nhận là kỷ lục mới của nội dung trong hạng cân tại môn cử tạ SEA Games.

Ngay tại SEA Games 32, sau khi thi đấu xong và đạt được thành tích HCV cũng như có kỷ lục SEA Games, Minh Trí từng bày tỏ “trước khi bước vào lần đẩy cuối của cử giật, tôi chỉ biết cố hết sức mình vì mình biết phải thành công mức tạ 176kg thì tôi mới có cơ hội giành HCV. Kỳ thực, tôi không dám nghĩ bản thân sẽ làm được đâu vì khi tập mình thường chỉ đẩy được 170kg thôi. Tấm HCV ngay lần đầu dự SEA Games rất có ý nghĩa với mình và tôi sẽ gọi điện ngay về cho gia đình chung vui...”.

Trước đó, Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, Trần Minh Trí đã giành 3 HCV trong hạng 67kg khi đứng nhất cử đẩy, cử giật và tổng cử của nội dung.

Ở buổi mừng công, UBND tỉnh An Giang đã tặng bằng khen cho các tuyển thủ, HLV đạt thành tích xuất sắc. Đồng thời, mỗi tấm HCV được nhận thưởng 22,5 triệu đồng và một kỷ lục SEA Games được nhận thưởng 10 triệu đồng.