An Biên FC vô địch giải tứ hùng tranh Cúp Hóa Cảnh 2023

Với dàn “hảo thủ” hàng đầu của bóng đá phong trào miền Nam, An Biên FC đã lên ngôi vô địch tại giải bóng đá Tứ hùng các đội mạnh phía Nam tranh Cúp Hóa Cảnh 2023 một cách đầy thuyết phục.

Diễn ra trong ngày 20-5, giải bóng đá Tứ hùng các đội mạnh phía Nam tranh Cúp Hóa Cảnh 2023 với sự tham gia của 4 đội bóng gồm An Biên FC, AumyLamy Prado FC, Bamboo FC và Hóa Cảnh FC. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra đội vô địch là đội có điểm số cao nhất.

Dù khởi đấu khá khó khăn khi chỉ giành được 1 điểm trong trận hòa Bamboo FC tỉ số 0-0. Tuy nhiên sau đó An Biên FC đã khẳng định sức mạnh của mình khi vượt qua AumyLamy Prado FC với tỉ số 5-3. Đồng thời, Hóa Cảnh FC cũng có cho mình 2 chiến thắng với 6 điểm trước lượt trận cuối cùng. Với kết quả này, trận đấu giữa An Biên FC và Hóa Cảnh FC ở lượt trận cuối được xem là “chung kết” của giải đấu.

Trong khi An Biên FC sở hữu dàn hảo thủ hàng đầu của bóng đá phong trào miền Nam, thì Hóa Cảnh FC cũng đã chiêu mộ 3 cầu thủ của bóng đá phong trào miền Bắc để chơi tại giải đấu lần này.An Biên FC đã là đội có sự nhập cuộc tốt hơn so với Hóa Cảnh FC ở trận đấu tranh chức vô địch của giải. Cựu ngôi sao Hoàng Anh Gia Lai là Lê Hoàng Thiên đã sớm có cho mình hat-trick bàn thắng trong hiệp 1 để giúp An Biên FC có được lợi thế 3-0 trước khi hiệp đấu khép lại.

Sang hiệp 2, Hoàng Thiên đã hoàn tất cú poker của mình, cùng 1 pha kiến tạo trước khi được thay ra. Chung cuộc, An Biên FC đã đánh bại Hóa Cảnh FC với tỉ số 6-1 để lên ngôi vô địch một cách đầy thuyết phục.“Dù là lần đầu tiên được tổ chức nhưng đã quy tụ được các đội bóng mạnh, có chất lượng hàng đầu của bóng đá phong trào miền Nam nên đã thu hút được đông đảo khán giả tới sân theo dõi.

Giải đấu cũng giúp cho các đội có sự chuẩn bị tốt về lực lượng, nhân sự trước thềm những giải đấu mới. Với sự thành công của giải bóng đá Tứ hùng các đội mạnh phía Nam tranh Cúp Hóa Cảnh 2023 sẽ là tiền đề cho những giải đấu tiếp theo, hứa hẹn quy mô và chất lượng cao hơn”, ông Phan Đình Cảnh, Chủ tịch Công ty TNHH Hóa Cảnh, nhà tài trợ chính của giải đấu chia sẻ.

Các danh hiệu chung cuộc tại giải:

Vô địch: An Biên FC

Hạng nhì: Hóa Cảnh FC

Hạng Ba: AumyLamy Prado FC

Phong cách: Bamboo FC

Cầu thủ xuất sắc: Nguyễn Hoàng - Hoá Cảnh FC

Thủ môn xuất sắc: Châu Hoài Thanh - An Biên FC

Vua phá lưới: Lê Hoàng Thiên - An Biên FC