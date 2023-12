Ai thắng, ai thua sau kết quả bốc thăm vòng knock-out Champions League

Siêu máy tính Opta đã tiến thành phân tích từ kết quả bốc thăm vòng 16 đội để đánh giá cơ hội vô địch Champions League. Ví dụ như cơ hội có lợi hơn cho một số đội, chẳng hạn Man City sẽ tăng thêm trong khi Real Sociedad giảm đi. Các cặp đấu sẽ diễn ra trong tháng 2 và tháng 3 tới là:

FC Porto đấu với Arsenal

Napoli vs Barcelona

Paris Saint-Germain vs Real Sociedad

Inter vs Atletico Madrid

PSV Eindhoven vs Borussia Dortmund

Lazio đấu với Bayern Munich

FC Copenhagen vs Manchester City

RB Leipzig đấu với Real Madrid

Vì vậy, đây là những gì siêu máy tính nói.

Ai cười tươi nhất

Man City là ứng cử viên vô địch Champions League trước lễ bốc thăm, với tỷ lệ thành công trong việc bảo vệ danh hiệu là 26,8%. Vậy mà họ còn được bốc trúng Copenhagen. Tức là đội có thứ hạng cơ hội cao nhất gặp đội có tỷ lệ thấp nhất. Từ đó, khả năng vô địch Champions League mùa này của Man City vọt lên tới 30,04%, với 92,8% cơ hội vào tứ kết. Với mức tăng lên 3,22%, Man City là đội giành chiến thắng lớn nhất từ ​​lễ bốc thăm.

Bayern Munich là đội được hưởng lợi lớn thứ hai, với cơ hội vô địch tăng từ 12,33% lên 14,12% (tăng 1,79%) khi gặp đối thủ Lazio, đội có thứ hạng thấp thứ hai trong Bảng xếp hạng sức mạnh của Opta đối với 16 đội hiện nay. Bayern đã thắng cả 4 trận gần nhất ở vòng 16 đội với cách biệt ít nhất 3 bàn (7-1 vs Chelsea mùa 2019-20, 6-2 vs Lazio mùa 2020-21, 8-2 vs RB Salzburg mùa 2021-22 và 3-0 vs Paris Saint-Germain mùa trước). Khả năng họ có chiến thắng thứ 5 kiểu như vậy rất dễ xảy ra trước Lazio.

Đội lọt vào chung kết mùa trước, Inter Milan cũng đã tăng 1,47% mặc dù đối thủ của họ là A.Madrid. Về lý thuyết, đây là cặp đấu “đinh” nhưng Inter Milan đang đứng đầu Serie A và chỉ thua 1 trận trong cả mùa giải trong khi A.Madrid đang ở giải đoạn chuyển giao.

Paris Saint-Germain thực sự không thuyết phục trong cách họ chật vật vượt qua vòng bảng, và siêu máy tính chỉ đánh giá cơ hội giành danh hiệu mà họ vô cùng khao khát là 3,78% trước khi lễ bốc thăm được thực hiện. Nhưng sau khi chỉ phải gặp Real Sociedad, cơ hội của họ đã tăng 1,2% lên 4,98%. Từ chổ xếp thứ 8 trong danh sách các ứng viên, họ vươn lên thứ 6.

Tỷ lệ chiến thắng từ vòng 16 đội trở đi theo Opta

Những kẻ thua cuộc

Cơ hội tăng lên đáng kể cho cả Man City và Bayern có nghĩa là hầu hết các đội - chính xác là 10 trên 16 – sẽ thấy cơ hội vô địch Champions League của họ giảm đi sau khi lễ bốc thăm diễn ra.

Đội bóng hùng mạnh nhất Champions League Real Madrid là đội “thua” đậm nhất khi phải gặp RB Leipzig, đội nằm trong top 10 thế giới ở bảng xếp hạng quyền lực của Opta. Hai đội này đã đối đầu nhau ở vòng bảng mùa giải trước, và Leipzig đã giành chiến thắng trên sân nhà với tỷ số 3-2 – đó là trận thua duy nhất của Real trong 16 trận gần nhất trước các đối thủ Đức ở giải đấu châu Âu.

Real Madrid chứng kiến ​​cơ hội nâng cao chiếc cúp lần thứ 15 giảm 2,37% - mức giảm lớn nhất so với bất kỳ đội nào còn lại. Tất mhiên là cơ hội vô địch Champions League của Leipzig cũng giảm dù chỉ 0,67%. Nhưng các con số này cho thấy đội bóng Đức không hề dễ chơi.

Cơ hội vô địch Champions League của Atlético Madrid giảm 1,61% sau khi gặp Inter. Borussia Dortmund (0,84%), Arsenal (0,55%) và Barcelona (0,48%) đều giảm nhẹ cơ hội giành chiến thắng khi lần lượt bốc trúng PSV Eindhoven, Porto và Napoli. Những thay đổi này một phần vì cơ hội của Manchester City tăng quá mạnh, nhưng cũng do họ không dể thở ở vòng 16 đội.

Trong nhóm bị giảm này, thì Arsenal mặc dù chỉ phải gặp Porto nhưng rủi ro lại khá lớn. Arsenal thua hai và hòa một trong ba trận sân khách ở Champions League trước Porto, chỉ ghi được một bàn. PSV và Dortmund đã không gặp nhau kể từ mùa giải 2002-03, vì vậy không có nhiều lịch sử để đánh giá, trong khi Barcelona chưa từng thắng trận nào trong một giải đấu lớn ở châu Âu trước Napoli, và họ cũng không có chiến thắng nào trong 3 trận gần đây nhất trước các CLB đến từ Italy.

Cuối cùng, đội bóng ít tăng và ít giảm cơ hội nhất chính là “kẻ ngoài cuộc” Copenhagen. Vì họ yếu nhất nên thật ra gặp ai thì cơ hội vô địch cũng chẳng thê khác được. Họ chỉ giảm 0,01% sau kết quả bốc thăm gặp Man City, bởi trước khi bvốc thăm cơ hội vô địch của họ là 0,04%, sau còn 0,03%.

Các trận lượt đi của vòng 16 đội sẽ diễn ra vào các ngày 13, 14 và 20, 21/2/2024, trong khi các trận lượt về diễn ra vào các ngày 5, 6 và 12-13/3/2024. Các đội nhì bảng sẽ đá sân nhà ở trận lượt đi.

HỒ VIỆT