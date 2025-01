6 đội bóng so tài tại Giải vô địch nữ U19 Quốc gia

Lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch thi đấu diễn ra vào ngày 9-1

Theo đó, nhà tài trợ chính của giải đấu năm nay là Acecook. Trong suốt 7 năm đồng hành cùng các giải trẻ Việt Nam, đây cũng là lần thứ hai đơn vị này đồng hành cùng giải trên cương vị là nhà tài trợ chính.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Shimamura Masafumi – giám đốc khối Marketing của Acecook Việt Nam, đại diện nhà tài trợ phát biểu: “Acecook mong muốn đồng hành lâu dài cùng bóng đá Việt Nam, góp phần hỗ trợ LĐBĐ Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển bóng đá trẻ. Chúng tôi tin rằng các thế hệ cầu thủ trẻ, đặc biệt là các tuyển thủ nữ sẽ có thêm động lực trên hành trình theo đuổi ước mơ và khẳng định bản thân trên đấu trường quốc tế”.

Về phía LĐBĐ Việt Nam, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú bày tỏ: “Bóng đá trẻ nói chung, bóng đá nữ nói riêng luôn là nền tảng phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam. Trong những năm qua, LĐBĐ Việt Nam luôn nỗ lực đào tạo, tổ chức các giải đấu để các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát và phát triển. Giải vô địch nữ U19 Quốc gia (tiền thân là Giải vô địch nữ U18 Quốc gia) là giải đấu thường niên, chắp cánh cho các cầu thủ trẻ, giáo dục từ phong cách đến tài tài năng, thúc đẩy sự phát triển cả về lượng và chất cho bóng đá Việt Nam. Sự đồng hành của Acecook là nguồn lực to lớn để các cầu thủ cống hiến những trận đấu hấp dẫn, góp phần thành công giải đấu”.

Mùa giải năm nay, Acecook tiếp tục đồng hành trong vai trò nhà tài trợ chính

Giải vô địch U19 nữ Quốc gia 2025 có 6 đội tham dự gồm Hà Nội, Hà Nam, Thái Nguyên, Than KSVN, TP.HCM, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt để tìm ra nhà vô địch. Theo đó, các trận đấu ở ngày khai mạc sẽ chứng kiến cuộc đọ sức của các cặp đấu TP.HCM gặp Thái Nguyên, Vĩnh Phúc đối đầu với Hà Nam và cuộc so tài của Hà Nội với Than KSVN.

Lượt đi của Giải vô địch U19 nữ Quốc gia 2025 sẽ diễn ra từ ngày 9-2 tới 21-2 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Các trận đấu lượt về diễn ra từ ngày 24-2 đến ngày 11-3 tại SVĐ Hà Nam.

HƯƠNG NGUYỄN