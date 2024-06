500 nhà báo, phóng viên, biên tập viên thi đấu giải chạy Press Marathon 2024

Năm nay, giải chạy Press Marathon 2024 thu hút 500 nhà báo, phóng viên, biên tập viên tới từ tất cả các cơ quan báo chí trong cả nước tham gia tranh tài. Giải đấu đã được tổ chức thường niên và đây là năm thứ 3, Press Marathon thu hút đông đảo các nhà báo, phóng viên, biên tập viên dự tranh.

Các chân chạy đã thi đấu cự ly bán marathon – 21km, 10km và 5km dành cho nam, nữ. Đại diện ban tổ chức cho biết Press Marathon đã trở thành ngày hội thể thao lớn nhất dành cho các phóng viên, nhà báo và những người công tác trong ngành báo chí. Giải chạy không chỉ nhằm vinh danh nghề báo mà còn lan tỏa tinh thần thể thao, nâng cao sức khỏe và khuyến khích lối sống lành mạnh cho các nhà báo, phóng viên cũng như cộng đồng nói chung. Giải năm nay là một trong những hoạt động kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam.

Kết thúc thi đấu, về nhất nội dung bán marathon – 21km giải lần này là nhà báo Lê Hữu Mạnh khi có thành tích 1 giờ 30 phút 26 giây. Ở nội dung nữ, về nhất là nhà báo Trần Thu Trang với kết quả 1 giờ 45 phút 50 giây.

Trong nội dung 10km nam, về nhất là nhà báo Hoàng Thanh Tùng (47’07”) còn cán đích đầu tiên nội dung 10km nữ là nhà báo Đỗ Như Yến (51’08”).

Tại nội dung 5km dành cho nam, nhà báo Lê Bảo Trung đã cán đích đầu tiên với kết quả 22’41” trong khi về đích đầu tiên của nữ là nhà báo Cù Thị Thanh Tú (30’39”).

Sáng 30-6 tại Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), giải chạy với chủ đề “Ngàn bước chạy - Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy” đã tổ chức, thu hút 2.000 người tham gia. Giải trên nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy với chủ đề “Chung một quyết tâm – Vì cộng đồng không ma túy” để hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng công an Hà Nội tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội tổ chức. Giải đã thi đấu 2 cự ly gồm 1,7km và 5,1km dành cho nam, nữ.