5 tỷ đồng cho đội vô địch V-League 2023-2024

V-League 2023-2024 có sự tham dự của 14 CLB chuyên nghiệp: Becamex Bình Dương, Công An Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Nam Định, Quảng Nam, Sông Lam Nghệ An, Quy Nhơn Bình Định, TPHCM và Viettel. Giải thưởng của V-League 2023-2024 tăng so với mùa giải 2023 với tổng giá trị giải thưởng là: 9,5 tỷ đồng. Theo đó, ba đội dẫn đầu sẽ nhận giải thưởng như sau:

CLB Vô địch nhận Cúp, Huy chương Vàng, tiền thưởng 5 tỷ đồng;

CLB giải Nhì nhận Huy chương Bạc, tiền thưởng 3 tỷ đồng;

CLB giải Ba nhận Huy chương đồng, tiền thưởng 1,5 tỷ đồng.

V-League 2023-2024 sẽ có 1,5 suất xuống hạng bên cạnh thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt nhằm gia tăng tính cạnh tranh. Ngoài ra, các CLB được đăng ký tối đa 3 cầu thủ nước ngoài và 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài (cầu thủ nhập tịch), đồng thời vẫn được đăng ký 1 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam. Riêng đối với CLB tham dự các giải đấu của AFC được đăng ký 4 cầu thủ nước ngoài.

Đáng chú ý trong công tác tổ chức mùa giải 2023-2024 là việc có nhiều trận đấu tại V-League được triển khai áp dụng công nghệ VAR. Với 2 xe VAR đạt tiêu chuẩn của FIFA, căn cứ Lịch thi đấu, Công ty VPF sẽ sắp xếp xe VAR hoạt động từ khu vực Bắc Trung Bộ (Hà Tĩnh) trở ra phía Bắc, tối đa 4 trận đấu mỗi vòng của V-League được áp dụng công nghệ VAR.