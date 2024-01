3 gương mặt nổi bật của thể thao Việt Nam đã giành suất tham dự Olympic Paris 2024

Nguyễn Huy Hoàng đã có suất chính thức dự Olympic tại Paris (Pháp) vào năm sau. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cục trưởng Cục TDTT – ông Đặng Hà Việt đã cho biết tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm năm 2024 của ngành thể thao rằng mục tiêu mà ngành phấn đấu theo chỉ tiêu sơ bộ là đạt từ 15 tới 18 suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Tuy nhiên, khi xem xét cụ thể và dựa trên sự dự báo chuyên môn cùng lực lượng thực tế, ngành thể thao thận trọng hướng tới mục tiêu là đạt từ 12 tới 15 suất chính thức với đấu trường trên. Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt cũng khẳng định việc giành được suất Olympic là cần sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất của từng ban huấn luyện, VĐV trong những môn thể thao và nội dung mà chúng ta dự báo được khả năng chuyên môn.

Khép lại năm 2023, chúng ta ghi nhận 3 gương mặt nổi bật đã giành suất chính thức Olympic Paris (Pháp) 2024 cho thể thao Việt Nam.

Nguyễn Thị Thật của đội xe đạp đường trường nữ Việt Nam. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Cua-rơ Nguyễn Thị Thật chính là gương mặt phải được nhắc nhiều nhất. Nữ tuyển thủ người An Giang của xe đạp đường trường nữ Việt Nam đang là một trong những cua-rơ xuất sắc nhất Đông Nam Á và đạt trình độ ở tầm châu Á. Nguyễn Thị Thật đã giành tấm vé chính thức dự Olympic cho xe đạp Việt Nam từ kết quả giành HCV nội dung xuất phát đồng hàng nữ ở giải xe đạp vô địch châu Á 2023. Đó là lần đầu tiên, xe đạp Việt Nam giành 1 suất chính thức tới đấu trường Olympic. Trong năm 2023, Nguyễn Thị Thật đã giành HCV ở SEA Games 32. Một chút tiếc nuối khi cô vuột tấm huy chương tại ASIAD 19 (xếp hạng 4). Dù vậy, thành tích của Nguyễn Thị Thật vẫn rất đáng ghi nhận. Cô là VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2023 của thể thao Việt Nam.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã giành được suất chính thức đầu tiên cho bơi Việt Nam để dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Huy Hoàng tiếp tục khẳng định mình là tuyển thủ nam số 1 Việt Nam ở đường đua xanh lúc này. Kết quả thi đấu của Huy Hoàng tại cự ly 800m tự do nam ở ASIAD 19 ngoài việc giành HCĐ thành tích còn đạt thông số vượt chuẩn A Olympic để nhận suất chính thức của Liên đoàn thể thao dưới nước thế giới (FINA). Ngoài ra, Huy Hoàng còn giành HCĐ ASIAD 19 nội dung 400m tự do. Ở SEA Games 32, Huy Hoàng giành 3 HCV (2 HCV cá nhân, 1 HCV tiếp sức). Trong tháng 2-2024, Nguyễn Huy Hoàng sẽ được tranh tài giải bơi vô địch thế giới 2024 ở Qatar để tiếp tục tìm thêm chuẩn Olympic tại các nội dung 1.500m tự do và 400m tự do cho bản thân. Kình ngư người Quảng Bình đã là VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2023 của thể thao Việt Nam.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã giành được tấm vé dự Olympic cho đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh là người ít được biết tới trước đây. Tuy nhiên, cô gái của thể thao Công an Nhân dân đã trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất lúc này khi giành được suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 cho bắn súng Việt Nam. Thu Vinh đạt thành tích trên sau khi có kết quả đạt yêu cầu tại giải bắn súng vô địch thế giới 2023. Vinh dự cho cá nhân tuyển thủ này khi cô đã được bầu chọn và có mặt trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc của thể thao Việt Nam năm 2023. Tại ASIAD 19, Trịnh Thu Vinh đã được góp mặt và dù chưa giành được huy chương nhưng cũng để lại một số kết quả được khen ngợi. Hiện tại, Thu Vinh đang chuẩn bị tham dự giải bắn súng vô địch châu Á 2023 (dành cho súng ngắn, súng trường hơi) nhằm kiếm thêm suất Olympic ở nội dung thứ hai cho bản thân.

MINH CHIẾN