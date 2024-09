14 đội bóng tham dự vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2024

Đội nam Công an TPHCM đang được đánh giá cao nhất chuyên môn tại vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thời điểm quyết định

Hơn 1 tuần nữa, vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2024 vào tranh tài. Ghi nhận trực tiếp tại nhiều đội bóng, công tác chuẩn bị chuyên môn đang tích cực triển khai. Vòng chung kết lần này ghi nhận các đội tham dự là Công an TPHCM, VLXD Bình Dương, SK Pearnest Khánh Hòa, Quân khu 3, TPHCM, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bến Tre và Trà Vinh (chủ nhà). 6 đội nữ dự vòng chung kết gồm TPHCM, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Kinh Bắc Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Long.

Các đại diện của bóng chuyền TPHCM là Công an TPHCM, TPHCM (nam) hay nữ TPHCM đã có đầy đủ quân số của mình. Đội nam TPHCM được thử sức tại giải bóng chuyền Vĩnh Long mở rộng 2024 mới đây nên HLV Huỳnh Văn Tuấn có thêm sự điều chỉnh chuyên môn cho mình. Ngoài họ, đội nam Trà Vinh có thi đấu giải trên do vậy nắm bắt được sự chuẩn bị của TPHCM trước khi vào vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024. Vòng chung kết lần này, Trà Vinh là chủ nhà. Đồng thời độ này sở hữu trong đội hình 2 cầu thủ quan trọng là Nguyễn Văn Quốc Duy, Vũ Văn Cao nên có cơ hội tìm thành công cho mình.

Ở một sự chuẩn bị khác, HLV Hoàng Trường Sinh của Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết cầu thủ đang sự tập luyện cao độ trước khi di chuyển từ miền Bắc vào Trà Vinh thi đấu. Ông Sinh chia sẻ, mũi chủ công quan trọng tuyển thủ quốc gia Quản Trọng Nghĩa là đầu tàu của đội tại vòng chung kết lần này. Dù vậy, các đội bóng đang chuẩn bị đáng kể chuyên môn nên khi cuộc đấu chưa khai màn, chưa ai nói sớm điều gì.

Chủ công Quản Trọng Nghĩa tiếp tục là tay đập được chú ý ở vòng chung kết giải hạng A năm nay. Ảnh: MINH MINH

Năm ngoái, VLXD Bình Dương rớt hạng và đi cùng với đó nhiều tay đập trụ cột rời đội bóng. Lần này, HLV Dương Tấn Vinh cho biết đội bóng vẫn tin tưởng nhiều cầu thủ “cây nhà lá vườn” của mình và đang tập luyện tối đa, tự tin vào tranh tài.

Sớm lộ diện đội đủ tiềm lực

Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2024 chỉ trao 1 suất nam, 1 suất nữ để thăng hạng dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Đội vô địch nam, vô địch nữ giải hạng A toàn quốc năm nay sẽ nhận tấm vé trên.

Trước khi vòng chung kết khai màn, giới chuyên môn sớm nhận định các đội Công an TPHCM, TPHCM hay Trà Vinh (nam) và TPHCM, Kinh Bắc Bắc Ninh (nữ) là đại diện triển vọng có kết quả tốt. Trong đó, đội nam Công an TPHCM được chú ý nhất. Quyết tâm phải thăng hạng của đội bóng này thấy rõ khi nhiều tay đập được bổ sung vào đội hình nam Công an TPHCM như Phạm Thái Hưng, Lâm Văn Sanh, Nguyễn Văn Hạnh. Đặc biệt, đội bóng có cầu thủ chuyền 2 kinh nghiệm Giang Văn Đức. Đây được xem là người sẽ quyết định thành, bại về kết quả trên sân của đội bóng này bởi khi Giang Văn Đức chơi thăng hoa có các đường chuyền hiệu quả thì đồng đội đủ cơ hội đập bóng ghi điểm.

Đội nữ Kinh Bắc Bắc Ninh cũng tỏ rõ quyết tâm phải đạt suất thăng hạng năm nay. Các cầu thủ xứ Kinh Bắc vẫn có nguồn đầu tư từ đơn vị chủ quản và quan trọng, HLV Phạm Thanh Hà sở hữu nhiều gương mặt chuyên môn tốt như Cà Thị Tư, Đặng Thị Thoan, Ngọc Thu Hoài, Nguyễn Vân Hà, Đinh Thị Vân, Ngô Thị Bích Huệ, Hà Lê Khanh. Trong đó, cầu thủ chuyền 2 Nguyễn Vân Hà là đội trưởng của tuyển bóng chuyền nữ trẻ U20 Việt Nam thi đấu khởi sắc trong năm nay. Ở sự chuẩn bị của mình, đội nữ TPHCM được tập huấn Thái Lan thời gian qua. HLV Trần Hiền tin rằng, tinh thần là điểm quyết định thành công cho đội bóng nên từng tay đập sẽ quyết tâm làm nên thành công ở vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024. Thực tế, đội bóng có nguồn lực đầu tư và có mục tiêu cụ thể về chuyên môn thì chắc chắn chiếm ưu thế trong cuộc đấu tranh suất lên chơi giải vô địch quốc gia 2025 từ vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024 này.

Vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024 thi đấu từ ngày 10 tới 20-10. 8 đội nam sẽ được bốc thăm vào 2 bảng để thi đấu. 6 đội nữ sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm sau đó 2 đội dẫn đầu sẽ đánh trận chung kết tranh suất thăng hạng.

MINH CHIẾN