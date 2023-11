Xabi Alonso, từ tay mơ trở thành gạo cội

Bayer Leverkusen bổ nhiệm Xabi Alonso thay cho Gerardo Seoanesau trận thua Bayern Munich 0-4 ở vòng 8 Bundesliga mùa giải 2022-2023. Khi đó, Leverkusen đứng áp chót trên bảng xếp hạng chỉ với 5 điểm. Đó là quyết định mạo hiểm của ban lãnh đạo đội chủ sân Bay Arena bởi vì Xabi Alonso chưa có kinh nghiệm cầm quân ở bất cứ giải VĐQG nào.

Tuy nhiên, quyết định đó cực kỳ chính xác khi mà Bayer Leverkusen đứng vị trí thứ 6 vào cuối mùa giải. Bayer Leverkusen chứ không phải Borussia Dortmund hay Leipzig mới là kẻ thách thức thực sự cho Bayern Munich trong cuộc đua Đĩa bạc mùa này.

Tính toàn bộ các giải đấu, Bayer Leverkusen thắng 15/16 trận từ đầu mùa tới nay. Trận không thắng duy nhất là hòa với Bayern Munich ở Bundesliga. Trận thắng Union Berlin 4-0 vừa qua đưa Bayer Leverkusen lấy lại ngôi đầu sau 11 vòng đấu, hơn Bayern Munich 2 điểm. Ông Alonso đã cân bằng được kỷ lục 31 điểm sau 11 trận đầu tiên mà HLV Pep Guardiola đã làm được ở mùa giải 2015-2016 cùng với Bayern Munich. Ở mùa giải đó, Alonso là học trò của Guardiola.

HLV đầu tiên của Alonso ở Antiguoko là Inigo Santin cho biết ngay từ lúc 11 tuổi anh đã thể hiện được tố chất của một nhà tổ chức. Alonso không có thể lực sung mãn nhưng tư duy chiến thuật rất tốt. Bây giờ là HLV, Alonso cũng vận dụng hài hòa yếu tố chiến thuật và thể lực cho đội bóng của mình. Chính nhờ sự kết hợp này mà ông Alonso đã giúp nhiều cầu thủ Bayer Leverkusen lần đầu được lên tuyển.

Tiền đạo Victor Boniface gia nhập Leverkusen từ tháng 7-2023 thì tới tháng 9 được lên tuyển Nigeria với tổng cộng 3 lần ra sân. Đồng hương Boniface là Tella cũng vừa được triệu tập trong đợt thi đấu quốc tế tháng 11 này. Hậu vệ Grimaldo cũng lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Tây Ban Nha ở tuổi… 28. Ông Santin nhận định rằng trong nỗ lực tìm kiếm người kế nhiệm Carlo Ancelotti cho mùa giải tới, Real Madrid chọn Alonso là ứng cử viên số 1 bởi cậu ta là “nhà chiến thuật thực thụ”.

Tuy đang có lợi thế hơn Bayern Munich ở cuộc đua Đĩa bạc nhưng Bayer Leverkusen khó khăn về lực lượng sẽ bắt đầu vào đầu năm sau. Lý do là ông Alonso mất tới 5 trụ cột châu Phi vào tháng Giêng 2024 vì phải trở về đội tuyển quốc gia dự CAN 2024. Đó là Tella và Boniface (Nigeria), Odilon Kossounou (Bờ Biển Ngà), Edmond Tapsoba (Burkina Faso) và Amine Adli (Morocco).

Trong quãng thời gian CAN 2024 diễn ra từ 13-1 tới 11-2-2024, Bayer Leverkusen phải đá 5 trận Bundesliga theo thứ tự Augsburg, Leipzig, M’Gladbach, Darmstadt và Bayern Munich. Đây là giai đoạn thử thách rất lớn cho ông Alonso trong việc sử dụng cầu thủ để duy trì cuộc đua vô địch với Bayern Munich. Nếu vượt qua giai đoạn này thành công thì tài năng của ông Alonso thực sự đáng được ghi nhận.