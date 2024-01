Xạ thủ Quang Huy, Thu Vinh: Chúng tôi tự hào khi giành HCV đầu tiên năm 2024 cho thể thao Việt Nam

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy đã có kết quả HCV đầy khích lệ. Ảnh: BSVN

> Chuyên gia Park Chung-gun, xạ thủ Phạm Quang Huy dẫn đầu gương mặt tiêu biểu thể thao Việt Nam 2023

Như vậy, thể thao Việt Nam đã giành được HCV quốc tế đầu tiên trong một giải của cấp độ đội tuyển quốc gia và vô địch châu lục ở năm 2024. Kết quả thuộc về đội tuyển bắn súng Việt Nam khi đang thi đấu ở Indonesia lúc này. Ngay sau khi giành tấm HCV nội dung đồng đội nam-nữ hỗn hợp súng ngắn hơi tại giải bắn súng vô địch châu Á 2024 (dành cho súng ngắn, súng trường hơi), trong chiều tối 9-1, các xạ thủ Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh cũng có chia sẻ cảm xúc về kết quả trên.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh cho biết, “tôi thật sự xúc động và tự hào khi giành được tấm HCV này. Đây là kết quả HCV đầu tiên trong năm 2024 của tôi và đội tuyển bắn súng Việt Nam. Kết quả thi đấu là điều may mắn mở hàng cho bắn súng Việt Nam. Tôi rất cảm ơn ban huấn luyện, các HLV của đội tuyển bắn súng Việt Nam và người hâm mộ luôn động viên các xạ thủ, trong đó có tôi cùng Quang Huy, thi đấu nỗ lực”.

Trước câu hỏi rằng, nếu có điều gì chưa hài lòng dù đã giành được HCV ở bài bắn đồng đội nam-nữ hỗn hợp súng ngắn hơi? Xạ thủ Phạm Quang Huy bày tỏ, “chúng tôi đã được ban huấn luyện chuẩn bị kỹ về chuyên môn trong tập luyện trước khi thi đấu ở Indonesia. Phải nói thật, khi vào thi đấu, chúng tôi cũng gặp tâm lý. Đồng thời, trong loạt bắn, có một số viên đã thực hiện chưa được hoàn hảo thành tích điểm như chờ đợi. Chúng tôi có một sự may mắn rất nhiều để đạt được số điểm an toàn, không phải số điểm “xấu” thấp thỏm do đó chúng tôi giữ được thành tích HCV. Sau nội dung này và giải này, tôi cùng Thu Vinh sẽ tiếp tục chuẩn bị với các đồng đội, bồi dưỡng thêm cho mình kỹ năng, kỹ thuật để tránh sai sót tối đa”.

Trong khi đó, HLV trưởng Park Chung-gun đã cho biết “kết quả thi đấu giành được HCV của 2 xạ thủ Thu Vinh và Quang Huy là một kết quả tạo động lực tốt cho đội tuyển bắn súng Việt Nam. Chúng ta đang nỗ lực giành thêm suất chính thức dự Olympic và các xạ thủ của chúng ta đã có được sự khởi đầu ở giải Indonesia lúc này thì tinh thần toàn đội đang lên rất cao”.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam dự giải bắn súng vô địch châu Á 2024 (dành cho súng ngắn, súng trường hơi) và đây là vòng loại Olympic của châu Á đối với các nội dung. Mục tiêu mà đội tuyển bắn súng Việt Nam đề ra tại giải là nỗ lực phấn đấu giành thêm suất chính thức dự Olympic. Các xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy đều là những người nằm trong danh sách tuyển thủ trọng điểm của bắn súng Việt Nam hiện tại. Phạm Quang Huy hiện là VĐV của thể thao Hải Phòng, Trịnh Thu Vinh là VĐV của thể thao Công an Nhân dân. Năm 2023, 2 xạ thủ đã được bầu chọn và đứng trong danh sách 10 gương mặt VĐV tiêu biểu toàn quốc của thể thao Việt Nam. Kết quả đáng ghi nhận nhất trong năm 2023 là Phạm Quang Huy giành HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam tại ASIAD 19 còn Trịnh Thu Vinh giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024 ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam hiện đã có 1 suất Olympic Paris (Pháp) 2024 của Trịnh Thu Vinh.

MINH CHIẾN