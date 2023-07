World Cup nữ 2023: Nhật Bản và Tây Ban Nha dắt tay nhau đi tiếp

Lợi thế đang thuộc về Tây Ban Nha bởi chỉ cần thủ hòa Nhật Bản là nắm chắc ngôi đầu bảng C. Nhưng đôi bên sẽ không tung sức cho dù biết đối thủ của mình ở vòng knock-out là Na Uy hay Thụy Sĩ

Nhật Bản và Tây Ban Nha đã chính thức có vé lọt vào vòng knock out sau khi lần lượt thắng Costa Rica và Zambia. Hiệu số bàn thắng bại của Nhật Bản là 7-0, của Tây Ban Nha là 8-0. Chính vì thế, lượt trận cuối cùng này, Tây Ban Nha chỉ cần thủ hòa là nắm chắc ngôi đầu bảng C. Ngược lại, Nhật Bản muốn lần đầu tiên đứng đầu vòng bảng kể từ năm 2015 thì phải giành chiến thắng. Lần đầu tiên trong lịch sử dự World Cup, Nhật Bản giữ sạch lưới nhà hai trận đấu liên tiếp. Trong khi đó, Tây Ban Nha lần đầu tiên giành thắng lợi 2 trận liên tiếp ở World Cup.

Thuận lợi cho Nhật Bản và Tây Ban Nha là đều gặp hai đội yếu hơn rất nhiều trước khi đối đầu trực tiếp ở một trận đấu mà tính chất không còn quyết liệt. Có thể hai đội sẽ không phải tung hết lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này vì hai lý do. Thứ nhất, tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị ra sân thi đấu ở World Cup. Thứ hai, dưỡng sức cho những trụ cột trước trận đấu knock out. HLV Futoshi Ikeda tiếp tục để Miyake đá chính ở hàng thủ 3 người sau khi cô chơi tốt ở trận thắng Costa Rica. Naomoto sau khi ghi bàn ở trận vừa qua tiếp tục được thử sức ở đội hình xuất phát trong trận cuối cùng vòng bảng. Trong khi đó, Alexia Putellas có cơ hội lần đầu tiên đá chính kể từ khi chấn thương dây chằng chéo hồi tháng Tư tới nay. Redondo có cú đúp ở trận thắng Zambia sẽ được dưỡng sức cho trận đấu knock-out sau đó.

Trận đấu này được dự báo sẽ rất cởi mở, tấn công hấp dẫn bởi cả hai đội đều theo đuổi lối chơi tấn công và có hàng thủ rất vững chắc. Nhật Bản thắng 5/6 trận vừa qua, riêng 3 trận gần nhất có hiệu số bàn thắng bại lên tới 12-0. Kể từ trận thua Australia 2-3 hồi tháng 2, Tây Ban Nha làm một hơi 8 trận thắng liên tiếp, ghi được 27 bàn và giữ sạch lưới tới 7 trận. Khả năng cả hai đội sẽ đều bị thủng lưới lần đầu tiên ở World Cup 2023 và chia điểm để giữ nguyên trật tự trên bảng xếp hạng, tức là Tây Ban Nha đầu bảng và Nhật Bản xếp thứ nhì.

Tây Ban Nha sẽ chọn Na Uy hay Thụy Sĩ

Theo thể thức thi đấu World Cup nữ 2023, nhất bảng C sẽ gặp đội nhì bảng A, Nhì bảng C sẽ gặp nhất bảng A. Với kết quả của lượt đấu cuối bảng A, Thụy Sĩ đã cầm hòa New Zealand để chiếm ngôi đầu bảng, Na Uy cũng thắng Philippines 6-0 để chiếm vị trí nhì bảng.

Như vậy, nếu Tây Ban Nha chọn Na Uy ở vòng knock-out, họ sẽ phải giành điểm trận cuối. Còn nếu chọn gặp Thụy Sĩ, họ sẽ nhường phần thắng cho tuyển Nhật,

Đội hình dự kiến:

NHẬT BẢN: Yamashita - Miyake, Kumagai, Minami - Shimizu, Hasegawa, Hayashi, Sugita - Fujino, Naomoto – Tanaka

TÂY BAN NHA: Rodriguez - Batlle, Paredes, Andres, Carmona - Bonmati, Abelleira, Putellas - Paralluelo Ayingono, Jenni, Caldentey

Dự đoán: Hòa 2-2