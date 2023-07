World Cup nữ 2023: New Zealand tăng cường an ninh sau vụ xả súng trước lễ khai mạc

An ninh tại World Cup nữ được đồng chủ nhà New Zealand tăng cường sau vụ xả súng chết người ở Auckland vào rạng sáng thứ Năm, chỉ khoảng 12 giờ trước trận khai mạc giải giữa chủ nhà New Zealand với Na Uy (bảng A) - lúc 14 giờ, theo giờ Việt Nam.

AP đưa tin, một tay súng giết chết 2 người tại một công trường xây dựng ở trung tâm thành phố Auckland. Vụ nổ súng xảy ra vào sáng sớm thứ Năm ở thành phố lớn nhất của New Zealand. Thủ tướng New Zealand, Chris Hipkins cho biết tay súng được trang bị một khẩu súng ngắn. Ông ấy nói thêm rằng cảnh sát đã đến 1 phút sau cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên, và đã xông thẳng vào nguy hiểm để cứu sống những người khác. Quyền Giám đốc Cảnh sát, Sunny Patel cho biết tay súng được tìm thấy đã chết trong thang máy. Các quan chức cho biết thêm, ngoài 3 người chết, có ít nhất 6 người khác bị thương.

Mặc dù Thủ tướng Hipkins cho biết khả năng tham dự trận khai mạc của ông hiện “đang được xem xét”, nhưng ông tuyên bố rằng giải đấu sẽ diễn ra như kế hoạch: “Rõ ràng với việc FIFA World Cup khai mạc vào tối nay, có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về Auckland. Chính phủ đã nói chuyện với ban tổ chức FIFA sáng nay và giải đấu sẽ diễn ra như kế hoạch. Tôi muốn nhắc lại rằng không tìm thấy có mối đe dọa an ninh quốc gia lớn hơn. Đây dường như là hành động của một cá nhân”.

Các quan chức từ Eden Park, nơi trận đấu dự kiến diễn ra sau lễ khai mạc giải đấu, đã khuyến khích những người có vé đến sân vận động sớm. “Sẽ có sự hiện diện an ninh tăng cường trong khu vực và trên khắp địa điểm thi đấu. Eden Park cho biết các biện pháp quản lý giao thông bổ sung đã được áp dụng”. Du lịch New Zealand đã hủy một bữa tiệc chào mừng, dự kiến ​​được tổ chức vào chiều thứ Năm tại một địa điểm trong khu vực bị phong tỏa - bao gồm nhiều khách sạn nơi các đội tham gia đang trú ngụ.

Khách sạn của đội tuyển Na Uy nằm cách vụ xả súng một đoạn ngắn, nhưng vấn đề không tác động nhiều đến tâm lý. Đội trưởng Maren Mjelde của Na Uy cho biết đội đã bị đánh thức bởi một chiếc trực thăng lượn lờ bên ngoài khách sạn. “Chúng tôi luôn cảm thấy an toàn”, Mjelde nói trong một tuyên bố. “FIFA có một hệ thống an ninh tốt tại khách sạn và chúng tôi có nhân viên an ninh riêng trong đội. Mọi người có vẻ bình tĩnh và chúng tôi đang chuẩn bị như bình thường cho trận đấu tối nay”.

Khách sạn của đội tuyển nữ Hoa Kỳ cũng nằm gần nơi xảy ra vụ việc và đội cho biết trong một tuyên bố rằng họ “rất đau buồn trước sự mất mát không thể tha thứ về nhân mạng vì bạo lực súng đạn, và chúng tôi nghĩ đến người dân”. Tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi 3 trận vòng bảng tại New Zealand, với trận ra quân gặp tuyển Mỹ tại Eden Park (Auckland) vào ngày 22-7 (8 giờ, theo giờ Việt Nam) và Bồ Đào Nha (sân Waikato, Hamilton), Hà Lan (sân Forsyth Barr, Dunedin)

Giải đấu kéo dài một tháng với 32 đội tuyển tham dự do New Zealand và Australia đồng tổ chức, với trận chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 20-8. Luật sử dụng súng rấtnghiêm ngặt ở cả hai quốc gia, vì vậy rất hiếm khi xảy ra các vụ xả súng gây chết người.

“Những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng đến các nạn nhân và gia đình của họ trong thời điểm khó khăn này. Là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, chúng tôi sát cánh cùng New Zealand trong tình đoàn kết”, Peter Filopoulos, người đứng đầu bộ phận tiếp thị và truyền thông của LĐBĐ Australia cho biết. “Tình hình dường như đã được kiểm soát nhờ chính quyền New Zealand. Vụ việc này không liên quan đến World Cup nữ. Mọi người sẽ an toàn”.