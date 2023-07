World Cup nữ 2023: 'Cơ hội cuối cùng' của Philippines

Dù sẽ phải đụng độ chủ nhà New Zealand, song đây lại là đối thủ khả dĩ để tuyển Philippines hy vọng có điểm số tại kỳ World Cup nữ 2023.

Giới chuyên môn khu vực nhận định, gặp New Zealand lại là "thời cơ" để các cô gái Philippines gây bất ngờ sau trận thua Thụy Sỹ ở ngày khai màn World Cup nữ 2023. Tờ NST (Malaysia) cho rằng: "Lượt cuối, Philippines phải gặp Na Uy là đội thực lực mạnh nhất bảng và còn vừa thua ngay trận đầu nên hai trận còn lại, đại diện Bắc Âu bung sức là dễ hiểu. Chính vì vậy, New Zealand là đối thủ 'phù hợp' có điểm nhất. Dù tất nhiên, đối đầu những đội chủ nhà chả bao giờ là dễ dàng."

Trang SPIN (Philippines) đồng quan điểm về cơ hội thực tế của đội nhà: "New Zealand thoải mái sau chiến thắng Na Uy, điều này vô hình chung lại có lợi cho Philippines bởi dù sao, chúng ta sẽ khó đá hơn nếu họ quyết tâm giành 3 điểm. Có lợi thế sân nhà nhưng nếu New Zealand mất cảnh giác và phạm sai lầm trước Philippines, sức ép lại quay ngược về phía họ."

Tuy nhiên, cũng có cái nhìn thận trọng hơn về cuộc đấu tới bởi thực tế, World Cup nữ 2023 mới là lần đầu Philippines tham dự. Sky Sports bình luận : "Trận thua Thụy Sỹ cho thấy Philippines dù rất cố gắng nhưng vẫn non kinh nghiệm. Nếu so với bình diện Đông Nam Á, đội tuyển này có nhiều cầu thủ nổi trội về sức vóc và còn thi đấu ở nước ngoài. Tuy nhiên, có vẻ họ chưa tận dụng hết tiềm năng này. Mọi thứ sẽ được kiểm chứng tại cuộc đọ sức với New Zealand."

Vào chiều mai (giờ Việt Nam), chủ nhà New Zealand sẽ tiếp Philippines ở lượt đấu thứ hai, bảng A World Cup nữ 2023 tại thủ đô Wellington.