World Cup nữ 2023, Bảng A: Wilkinson tỏa sáng, chủ nhà New Zealand thắng Na Uy 1-0

Tiền đạo Hannah Wilkinson ghi bàn mở tỷ số ngay đầu hiệp 2 và đồng chủ nhà New Zealand đã chơi một trận đấu chặt chẽ sau đó để bảo vệ thành quả lịch sử với chiến thắng 1-0 trước cựu vô địch thế giới Na Uy. Trong lần thứ 6 tham dự World Cup, các cô gái New Zealand cuối cùng đã tìm thấy chiến thắng đầu tiên!

World Cup nữ 2023 khởi đi sau vụ nổ súng vào sáng thứ Năm ở trung tâm thành phố Auckland gây chấn động quốc gia đồng chủ nhà. Một tay súng xông vào công trường xây dựng cao tầng gần khách sạn của đội tuyển Na Uy và xả súng, khiến 2 người thiệt mạng. Tay súng sau đó đã chết sau cuộc đọ súng với cảnh sát. An ninh được tăng cường tại sân vận động Eden Park, nơi có 42.137 người - lượng khán giả kỷ lục cho một trận bóng đá ở New Zealand - có mặt để cổ vũ cho đội chủ nhà.

Thủ tướng New Zealand, Chris Hipkins là một trong số những nhân vật quan trọng dự khán lễ khai mạc và trận đấu. Sau lễ khai mạc tôn vinh di sản bản địa của New Zealand, đã có một phút mặc niệm dành cho các nạn nhân của vụ xả súng. New Zealand đã giành quyền đăng cai giải đấu lần đầu tiên, họ vinh dự đá trận khai mạc giải ở bảng A, còn đồng chủ nhà Australia sẽ đối đầu Ireland ở bảng B tại Sydney khoảng một giờ sau khi trận đấu tại New Zealand kết thúc.

Được coi là ứng cử viên sáng giá ở bảng A, tuyển Na Uy đầy tự tin bước vào trận đấu với thành tích đối đầu thắng 5 hòa 1 thua 1 trước New Zealand - trận thua duy nhất diễn ra trong một trận giao hữu năm 2019. Hai đội chỉ gặp nhau một lần trước đây tại World Cup, chứng kiến Na Uy giành chiến thắng 4-0 vào năm 1991. New Zealand đã gặp khó khăn trong giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu trên sân nhà, khi chỉ có một chiến thắng trong 11 trận gần nhất.

Tuyển Na Uy, nhà vô địch thế giới kỳ giải 1995, không thể tận dụng cơ hội của mình trong hiệp một trong khi New Zealand phòng ngự khá tốt. Nỗ lực của Ada Hegerberg - cầu thủ nữ đầu tiên giành được giải thưởng Quả bóng vàng, giữ kỷ lục ghi 59 bàn thắng tại Champions League - ở phút 37 đã bị trung vệ Rebekah Stott cản phá khéo léo, và trận đấu kết thúc không có bàn thắng sau hiệp một. Tuy nhiên, bước đột phá từ chủ nhà đã xảy đến trong những giây phút đầu tiên của hiệp hai: Jaqui Hand băng lên bên cánh phải và thực hiện một quả tạt hoàn hảo vào chân Wilkinson, để tiền đạo này dứt điểm cận thành ghi bàn.

Dù có ưu thế dẫn bàn nhưng các cô gái chủ nhà vẫn chơi đầy chủ động, họ không lùi lại quá sâu và điều đó thật sự khiến Na Uy gặp khó khăn. Cơ hội vàng đến với đội tuyển đã vào tứ kết của kỳ giải gần nhất đến ở phút 83, Tuva Hansen suýt chút nữa đã ghi bàn nhưng cú sút của cô ấy lại đưa bóng dội xà ngang. Tuy nhiên, New Zealand cũng có cơ hội vàng để kết liễu trận đấu ở phút 89, khi một cầu thủ Na Uy để bóng chạm tay trong vòng cấm và chịu phạt đền, tiếc rằng Ria Percival lại dứt điểm dội cột.

Thời gian bù giờ kéo dài hơn 10 phút trước khi tiếng còi vang lên, và toàn bộ băng ghế dự bị của New Zealand lao vào sân để ăn mừng. Đội trưởng Ali Riley của Ferns vỗ ngực, rồi vùi đầu vào tay trong những giọt nước mắt hạnh phúc... Trận đấu của bảng A tiếp tục vào thứ Sáu với Thụy Sĩ đấu với Philippines ở Dunedin. Ở lượt trận thứ 2 vào thứ Ba tuần tới, New Zealand gặp Philippines ở Wellington, trong khi Na Uy đấu với Thụy Sĩ ở Hamilton. Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.