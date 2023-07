World Cup nữ 2023: Alex Morgan cảm giác tuyển Mỹ được giải thoát khi thắng cuộc chiến tiền lương

Là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng đá nữ, cầu thủ 34 tuổi này hy vọng rằng các đội tuyển quốc gia khác cuối cùng cũng sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến để được trả lương ngang bằng nam giới.

“Bất cứ lúc nào bạn không tập trung vào thi đấu, đó là sự phân tâm không cần thiết”. Alex Morgan nói với các phóng viên ở Auckland. "Vì vậy, thực sự tốt khi bạn không bị phân tâm vào chuyện bình đẳng lương bổng nam nữ và điều kiện làm việc trong tương lai.

"Tôi hy vọng điều đó sẽ sớm xảy ra với tất cả các cầu thủ trên khắp thế giới ở cấp độ quốc tế".

Vài năm trước, đội tuyển Mỹ với sự dẫn dắt bởi những tên tuổi nổi tiếng nhất như Alex Morgan, Megan Rapinoe và Carli Lloyd, đã đệ đơn khiếu nại Liên đoàn Bóng đá Mỹ, cáo buộc phân biệt đối xử về tiền lương.

Cuộc chiến của họ cuối cùng đã dẫn đến một thỏa thuận thương lượng tập thể mang tính bước ngoặt được công bố vào tháng 5-2022 và có nghĩa là các đội nam và nữ của Mỹ sẽ chia đều tiền thưởng World Cup.

FIFA chia tiền thưởng World Cup cho nam và nữ không tương đồng. Tổng giải thưởng cho giải đấu năm nay tại Australia và New Zealand là 152 triệu USD, gấp ba lần so với 4 năm trước, nhưng vẫn kém xa so với World Cup của nam. Con số cho World Cup ở Qatar năm ngoái là 440 triệu USD, với đội nam của Mỹ bỏ túi 13 triệu USD khi lọt vào vòng 16 đội.

Nhiều đội tuyển quốc gia nữ khác đang đấu tranh cho các điều kiện tương tự, với việc tuyển Canada liên tiếp đe dọa đình công vào đầu năm nay, quanh các vấn đề tiền lương, tài trợ và hợp đồng.

Nhìn lại cuộc chiến với Hà Lan 2019

Chiến dịch chiến thắng của đội tuyển Mỹ tại World Cup ở Pháp năm 2019 đã diễn ra với trận chiến ngoài sân cỏ luôn rình rập họ. Những tiếng hô vang "Trả bằng nhau" vang lên từ khán đài sau khi Mỹ đánh bại Hà Lan 2-0 trong trận chung kết.

“Vị thế của chúng tôi vào năm 2019 và bây giờ gần như giống nhau nhưng cũng không thể khác hơn”, Morgan nói khi cô và đội tuyển nữ chuẩn bị đối đầu với Hà Lan một lần nữa vào thứ Năm.

"Chúng tôi đã chiến đấu trong một cuộc chiến pháp lý ngoài sân cỏ, cố gắng giành được trái tim và khối óc của thế giới cũng như chứng tỏ bản thân. Còn bây giờ, chúng tôi không phải lo lắng về bất cứ điều gì bên ngoài sân cỏ.

"Điều đó thực sự tốt cho tâm lý cầu thủ mỗi khi bước ra sân.

"Bóng đá Mỹ đã làm rất tốt trong việc hỗ trợ chúng tôi nhưng đó không phải là trường hợp của nhiều liên đoàn khác trên thế giới".

Morgan lần thứ 4 tham dự World Cup, đã đá hỏng quả phạt đền khi Mỹ ra quân thắng tuyển Việt Nam 3-0 hôm thứ Bảy. Hà Lan cũng thắng Bồ Đào Nha 1-0 trong trận khởi đầu ở bảng E, giúp cho cuộc hò hẹn giữa họ - tái hiện trận chung kết năm 2019 - diễn ra suôn sẻ.

Morgan nói: “Chúng tôi đã xem Hà Lan thi đấu và nhận ra họ có rất nhiều cầu thủ giống như lần gặp 4 năm trước.

“Họ có một chút khác biệt về đội hình nhưng vẫn cùng một đội ngũ và điều đó rất quan trọng đối với sự ăn ý của cả đội, vì vậy chúng tôi biết mình phải cố gắng hết sức.

"Đây sẽ là một trận đấu rất lớn".