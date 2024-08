VTF khen thưởng đội tuyển quần vợt Việt Nam về thành tích trụ hạng tại Davis Cup 2024

Đội tuyển nhận thưởng từ VTF và nhà tài trợ

Vào tháng 6 vừa qua tại Amman (Jordan), đội tuyển Việt Nam tham dự giải quần vợt Davis Cup Nhóm III khu vực Châu Á – Châu Đại Dương 2024 với đội hình trẻ hoá gần như hoàn toàn. Hai tay vợt chủ lực Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang cũng như những tay vợt kỳ cựu khác như Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Đắc Tiến… đã không có mặt cùng đội tuyển vì một số lý do khác nhau.

Thay vào đó, HLV Trương Quốc Bảo sử dụng những gương mặt trẻ U20 như: Nguyễn La Hoàng Anh, Vũ Hà Minh Đức, Trương Vinh Hiển, Đinh Viết Tuấn Minh. Tay vợt có tuổi đời cao nhất của đội cũng mới 23 tuổi Nguyễn Văn Phương.

Đội tuyển Việt Nam với thành phần chủ yếu là các tay vợt trẻ

Mặc dù đội hình trẻ hoá còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng các tay vợt trẻ Việt Nam đã đoàn kết cố gắng trong từng trận đấu. Với thể thức 10 đội chia thành 2 bảng mỗi bảng 5 đội, đánh vòng tròn 1 lượt chọn 2 đội đầu bảng giành vé dự play off thăng hạng, hai đội nhì bảng gặp nhau xác định đội thắng giành chiếc vé play off thứ ba, đội Việt Nam xuất sắc có 2 trận thắng, 2 trận thua đứng nhì bảng A. Tuy thua đội nhì bảng B Syria trong trận đấu quyết định tranh vé play off, nhưng thành tích hạng 4 trụ hạng với một đội hình trẻ được xem là kết quả khá thành công.

Trong buổi lễ tuyên dương vào chiều nay tại Vũng Tàu, Liên đoàn quần vợt Việt Nam quyết định thưởng cho đội tuyển 5.000 USD vì nỗ lực thi đấu đoạt thành tích tốt tại các giải quốc tế.

Nhân dịp này, VTF cũng tuyên dương và khen thưởng đội tuyển quần vợt trẻ Việt Nam U12 nam và nữ Việt Nam lần đầu tiên tham dự đã có thành tích tại giải Đồng đội trẻ nam, nữ U12 khu vực Đông Nam Á diễn ra tại Singapore vào tháng 6 vừa qua. Theo đó, đội U12 nam giành HCĐ và sẽ tiếp tục tham dự vòng chung kết tại Kazakhstan vào tháng 9. Với đội U12 nữ, được xếp hạng 4/11 nước tham gia là kết quả ấn tượng và thể hiện những nỗ lực của các cô gái trẻ tại giải đấu này.

GIA MẪN