Vòng chung kết U17 QG – Thái Sơn Nam 2024: TPHCM và Bình Dương thua đậm ở trận ra quân

Chiều 12-7, Vòng chung kết giải U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2024 tiếp tục diễn ra các trận đấu đầu tiên ở bảng B và C. Khá bất ngờ khi cả hai đội Bình Dương và TPHCM cùng thua trận với kết quả cách biệt trong ngày ra quân.

Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trước Tây Ninh

Cuộc so tài đáng chú ý diễn ra ở bảng C giữa hai đội vốn được đánh giá là cân sức giữa TC Viettel và Hà Tĩnh. Thế trận diễn ra giằng co, với nhiều bàn tấn công đa dạng từ TC Viettel, nhưng hàng phòng ngự chơi rất chắc chắn của Hà Tĩnh đã không tạo nhiều cơ hội cho các chân sút đối phương tiếp cận sâu vào vòng 16m50 trước khung thành đội nhà.

Trong khi đó, Hà Tĩnh chơi phòng ngự phản công khá ổn, họ không bung nhiều sức cho những miếng tấn công, nhưng những cú phản đòn luôn rất sắc bén. Trận đấu tưởng như sẽ khép lại bất phân thắng bại sau hiệp đấu đầu tiên thì vào phút bù giờ (45+5), Quốc Khánh kịp ghi bàn thắng mở tỷ số cho Hà Tĩnh khi tận dụng thành công từ sai lầm của hậu vệ đối phương.

Sang hiệp 2, TC Viettel cố gắng đẩy cao đội hình tấn công để tìm bàn gỡ. Nhưng cũng như hiệp 1, các pha tấn công của đội bóng trẻ áo lính vẫn khá bế tắc và vẫn không có cơ hội làm khó khung thành của thủ môn Đức Mạnh. Ngược lại, đội bóng trẻ núi Hồng vẫn tuân thủ với lối chơi phòng ngự phản công chắc chắn của mình nên đã bảo toàn được chiến thắng 1-0.

Viettel bất ngờ trắng tay trước Hà Tĩnh ở trận ra quân

Trận đấu cùng giờ diễn ra giữa Tây Ninh – Hà Nội diễn ra khá quyết liệt. Hà Nội là những người mở tỷ số trước ở phút 20 do công của Thế Đan, nhưng sau đó Hoàng Kha đã cân bằng 1-1 cho Tây Ninh. Sang hiệp 2, Anh Kiệt đã nâng tỷ số lên 2-1 để ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 ở đội bóng thủ đô ở phút 69.

Ở hai trận đấu sớm diễn ra lúc 13g30 đều xuất hiện những “cơn mưa bàn thắng”. Theo đó, CLB TPHCM đã đối đầu với HAGL và thua với tỷ số đậm 0-3. Ba bàn thắng của đội bóng trẻ phố Núi thuộc về Quốc Sử (phút 18), Dương Trí (73’) và Minh Vũ (87’). Trận đấu còn lại giữa B.Bình Dương – Phù Đổng, thật bất ngờ khi đội bóng đất Thủ đã thua đến 4 bàn không gỡ trước đối thủ Phù Đổng. Bốn bàn thắng của Phù Đổng thuộc về Quốc Khánh (10’), Việt Quốc (61’, 76’) và Minh Tuấn (84’).

Lịch thi đấu ngày 13-7, bảng A: 15g30 SLNA – PVF 15g30 Đồng Tháp – BRVT

CAO TƯỜNG