Vòng 9 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024: Tách nhóm!

Không có biến động đáng chú ý ở hai đầu bảng xếp hạng sau vòng 9 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2024 diễn ra trong hai ngày 7 và 8-7. Một ngày sau khi TPHCM I và Thái Nguyên T&T giành chiến thắng, hai ứng viên còn lại là Hà Nội I và Than KSVN cũng giành trọn 3 điểm.

Giành chiến thắng quan trọng trước PP Hà Nam, Than KSVN tiếp tục hy vọng tranh vào top 3.

Đáng chú ý là cuộc so tài giữa Than KSVN và PP Hà Nam khi mà các cô gái Hà Nam được dự báo là thách thức lớn cho mục tiêu đua top đầu của Nguyễn Thị Vạn và các đồng đội. Tuy nhiên, với lực lượng tốt và phong độ ổn định, Than KSVN đã không cho PP Hà Nam cơ hội để gây bất ngờ.

Lối chơi tấn công nhanh của Than KSVN đã sớm đẩy PP Hà Nam vào thế chống đỡ vất vả và sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 18 sau 2 pha dứt điểm liên tiếp của Trúc Hương trong vòng 16m50.

Có bàn thắng dẫn trước, Than KSVN tiếp tục duy trì sức ép bên phần sân đối phương nhằm quyết tâm giành trận thắng cách biệt. Phút 35, Thu Xuân đi bóng quyết đoán trước khi có đường chuyền vừa tầm để Thùy Dung sút xa đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0.

Dù rất cố gắng nhưng các cầu thủ trẻ PP Hà Nam vẫn không thể gây bất ngờ trước Than KSVN

Sang đầu hiệp hai, PP Hà Nam nỗ lực dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ. Nhưng khi điều chỉnh nhân sự chưa kịp phát huy tác dụng thì hàng thủ PP Hà Nam tiếp tục để lộ nhiều khoảng trống. Phút 57, sau nhiều đường chuyền phối hợp mạch lạc, Dương Thị Vân tạt bóng rất hay để Nguyễn Thị Vạn đánh đầu nâng tỉ số lên 3-0.

Những nỗ lực của PP Hà Nam cũng được đền đáp ở phút 71 khi hậu vệ Than KSVN mắc sai lầm đáng trách. Lưu Hoàng Vân cướp bóng và vượt qua cả thủ môn đối phương, cô dứt điểm vào lưới trống rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Thanh Nhã cùng các đồng đội "đè bẹp" đàn em ở đội Hà Nội II với tỷ số 9-4

Ở trận còn lại, Hà Nội I có trận đấu dễ dàng trước Hà Nội II sau cuộc rượt đuổi hấp dẫn với 13 bàn thắng được ghi. Ngay ở phút đầu tiên, Thanh Thảo sớm mở tỷ số trận đấu cho Hà Nội I bằng pha dứt điểm uy lực. 3 phút sau, Hà Trang nhân đôi cách biệt cho thầy trò HLV Đặng Quốc Tuấn. Thời gian còn lại của trận đấu, Hà Nội I ghi thêm 7 bàn, trong đó Hải Yến tỏa sáng với 4 bàn thắng cho đội nhà. Nỗ lực không biết mệt mỏi giúp Hà Nội II ghi được 4 bàn thắng và họ chấp nhận thất bại với tỉ số 4-9.

Sau vòng 9, cục diện trên bảng xếp hạng đã hình thành hai nhóm đua khá rõ ràng. Top đầu gồm 4 đội tranh vô địch là TPHCM I (25 điểm), Thái Nguyên T&T, Hà Nội I (cùng 20 điểm) và Than KSVN (18 điểm). Top còn lại gồm PP Hà Nam (12 điểm), TPHCM II, Hà Nội II và Sơn La (cùng 3 điểm).

CAO TƯỜNG