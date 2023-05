Vòng 4 Giải hạng Nhất 2023: Các tuyển thủ U22 đi tìm niềm vui?

Việc giải đấu nghỉ hơn 1 tháng đã chặn mạch hưng phấn của PVF - CAND, CLB đang bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Song với độ vênh rất lớn về mặt chuyên môn giữa đôi bên, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Trung dù phải làm khách nhưng vẫn được đánh giá cao hơn chủ nhà Bình Phước. Công Đến cùng đồng đội càng cố gắng giành 3 điểm sau khi bị Quảng Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng (8 điểm) ở trận đấu sớm vào chiều 19-5. Với riêng Công Đức, Thanh Nhàn và Đức Phúc, động lực chiến thắng sẽ giúp nhóm tuyển thủ U22 Việt Nam này sớm quên đi nỗi buồn thất bại ở SEA Games 32.

Không may cho Bình Phước khi tiếp PVF - CAND với đội hình “chắp vá”. HLV Lê Thanh Xuân, HLV thủ môn Khổng Thanh Tú cùng 3 trụ cột Hồ Sinh Bảo, Vũ Đức Duy và Trần Tấn Tài vắng mặt vì án kỷ luật từ Ban tổ chức. Nội bộ của CLB này đang có dấu hiệu lục đục sau khi trung vệ Phan Bá Quyền bị thanh lý. Phải thi đấu bằng sự quyết tâm cực cao cùng “thần may mắn” ủng hộ thì may ra, đại diện đến từ miền Đông Nam bộ mới hy vọng có điểm số trước ứng cử viên số 1 cho tấm vé thăng hạng.

Trên sân Bà Rịa, chủ nhà Bà Rịa - Vũng Tàu hạ mục tiêu kiếm tìm chiến thắng đầu tiên trong cuộc tiếp đón Huế. Đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương dù bất bại, nhưng đó là 3 trận hòa để lại nhiều tiếc nuối. Dẫu vậy, đội bóng Cố đô không hề dễ chơi khi đã có 2 chiến thắng từ đầu giải. Năm ngoái, HLV Nguyễn Đức Dũng cùng học trò còn đánh bại Bà Rịa - Vũng Tàu ngay ngay trên sân khách. Bài học thất bại ấy vẫn còn vẹn nguyên giá trị với đội chủ nhà.

Hai trận đấu muộn vào ngày 21-5, hai đội cuối bảng Phú Thọ và Hòa Bình gặp nhau trên sân Việt Trì. Đội nào giành chiến thắng sẽ trực tiếp đẩy đối thủ lún sâu dưới đáy bảng xếp hạng. Trong khi Long An và Phù Đổng là cặp đấu còn lại hứa hẹn sẽ cống hiến “bữa tiệc” tấn công mãn nhãn

Trận đấu sớm vòng 4 diễn ra trên sân Tam Kỳ vào chiều 19-5, kinh nghiệm trận mạc cùng lợi thế được chơi trên sân nhà giúp Quảng Nam lội ngược dòng đánh bại tân binh Bình Thuận tỉ số 3-1. Cú đúp bàn thắng của Lê Văn Hưng, cùng pha lập công đến từ Hoàng Thế Tài tạm đưa thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vươn lên vị trí dẫn đầu với 8 điểm.