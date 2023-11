Vòng 1 Cúp Quốc gia 2023-2024: Chia tay 6 đại diện từ hạng Nhất

Nếu như Đồng Tháp sớm dừng bước qua trận thua 2-6 trên sân Vinh thì Bình Phước cũng không thể tạo bất ngờ khi để thua đậm 0-4 trước Nam Định ngay trên sân nhà. Một trận đấu khác cũng có kết quả cách biệt từ màn so tài giữa đại diện đến từ hạng Nhất với V-League là trận thua 1-4 của Hòa Bình trên sân Hòa Xuân trước Quảng Nam.

Các trận còn lại là những cuộc so tài giữa các đội đang thi đấu cùng hạng, và kết quả là có thêm 3 đội hạng Nhất khác sớm dừng bước là Phú Thọ, Bà Rịa-Vũng Tàu và Huế. Với các kết quả trên, vòng 2 Cúp Quốc gia đã xác định được 7/8 cặp đấu gồm: Hà Nội FC - Hà Tĩnh, SLNA - Đà Nẵng, Viettel - CAHN, PVF - Đồng Nai, Bình Định - Nam Định, Phú Thọ - CLB TPHCM hoặc Bình Dương, Thanh Hóa - Ninh Bình và Hải Phòng - Quảng Nam.

Vào cuối tuần này, giải hạng Nhất 2023-2024 sẽ trở lại với loạt trận của vòng 6. Với phong độ như hiện nay, Đà Nẵng, Long An tiếp tục tạo được sự an tâm trong cuộc đua tranh ở tốp đầu bảng. Nhất là đội bóng sông Hàn vốn “nóng lòng” sớm quay trở lại sân chơi V-League. Trong khi đó nhóm đội Phú Thọ, Hòa Bình, Đồng Tháp và cả Bình Phước bắt đầu cảm nhận sự bất an.

Bình Phước vốn được chuẩn bị mạnh mẽ, nhưng ngoài trận thắng Phú Thọ hiện đang ở cuối bảng thì đã có 3 trận hòa. Thêm thất bại cách biệt trước Nam Định ở Cúp Quốc gia sẽ dễ ảnh hưởng đến tâm lý khi mà đối thủ sắp tới ở vòng 5 giải hạng Nhất là Đồng Nai vốn không dễ chịu chút nào. Trong khi đó với Phú Thọ và Hòa Bình, cuộc đua trụ hạng đã đến sớm với bộ đôi này